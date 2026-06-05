Itt a TV2 válasza, miután Hajós András „rákos nagymamához” hasonlította a csatornát

Hajós András a napokban az ATV Médiapiac című podcastjének vendége volt, ahol egyebek mellett a rendszerváltásról, illetve a TV2 jövőjéről is beszélt. Utóbbival kapcsolatban úgy fogalmazott:
„Szerintem leszek még a TV2-n. Meg kell mentenünk. Azt a hasonlatót szoktam mondani, hogy ha a nagymamánk rákos lesz, akkor még meglátogatjuk, és segítünk a rákból kigyógyulni neki. És ha kivágják belőle, ugyanúgy szeretjük a nagymamát tovább.”
A műsorvezető kijelentésével kapcsolatban nemrég a story.hu kereste fel a TV2-t. Válaszukban a következőt írták:
Annyit üzennénk csak Andrásnak, hogy a nagyi köszöni, jól van, és mosolyog, mert tudja, hogy az unokák előbb‑utóbb hazatalálnak, hiszen mindenhol jó, de a legjobb nála.
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Szerinte az új politikai helyzetben ideje lenne, hogy mindenki visszatérjen a saját kompetenciaterületére.