Itt a TV2 válasza, miután Hajós András „rákos nagymamához” hasonlította a csatornát

Hajós András a napokban az ATV Médiapiac című podcastjének vendége volt, ahol egyebek mellett a rendszerváltásról, illetve a TV2 jövőjéről is beszélt. Utóbbival kapcsolatban úgy fogalmazott:

„Szerintem leszek még a TV2-n. Meg kell mentenünk. Azt a hasonlatót szoktam mondani, hogy ha a nagymamánk rákos lesz, akkor még meglátogatjuk, és segítünk a rákból kigyógyulni neki. És ha kivágják belőle, ugyanúgy szeretjük a nagymamát tovább.”

A műsorvezető kijelentésével kapcsolatban nemrég a story.hu kereste fel a TV2-t. Válaszukban a következőt írták: