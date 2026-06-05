Weisz Fanni a babájáról: Nem értem, honnan tudja azt, hogy én nem hallok, de nagyon jó érzés

Lassan másfél éves lesz Weisz Fanni kisfia, Bendegúz. A hallásérült modell év elején mesélt arról, hogy a babája ugyan még nem beszél, de jelnyelvvel már kommunikál.

Nemrég a Fókusznak adott interjút az édesanya, melyben elárulta, nagyon jó érzéssel tölti el, hogy a kisfia tudja azt, hogy ő nem hall, ezért vele másként próbálja megértetni magát.

Nem értem, honnan tudja azt, hogy én nem hallok. Nekem ez olyan… a hideg is kirázott. Nagyon jó érzés volt, hogy tudja, hogy én nem hallok. Hogy oda kell jönni. Tudja, hogy hiába beszél, hanem oda kell jönni megérintenie. Apához nem megy oda, kiabál neki, de hozzám mindig odajön, és megérint

– osztotta meg a nézőkkel Weisz, aki olyan régóta vágyott már az anyaság örömére, hogy bevallása szerint fel sem fogta, hogy másfél évvel ezelőtt megérkezett a kisfia.