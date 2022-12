Drew Barrymore hat év cölibátus után újra randizik

Válása óta nem volt dolga férfivel.

Drew Barrymore szexuális életéről, illetve annak hiányáról az elmúlt időszakban többet tudhattunk meg, mint ami normális esetben ránk tartozna. A színésznő saját beszélgetős műsorában először azt vallotta be, hogy évekig bírná szex nélkül, nem sokkal később pedig kiderült: 2016-es válása óta nem is feküdt le senkivel. Novemberben aztán arról is beszélt, bár már nem olyan fontosak neki az intim együttlétek, mint régen, korábban mindent kipróbált az ágyban.

Hat év után azonban most úgy döntött, újra beleveti magát a randizásba, miután rájött, hogy kezd belekényelmesedni a szingliségbe.

Annyi év telt el, hogy elkezdtem egy kicsit aggódni, hogy túl jó vagyok az egyedüllétben

– hangzott el a 47 éves sztár szájából Whoopi Goldberggel való beszélgetése során. Goldberg egy jótanáccsal is ellátta kolléganőjét: