Aligátort tart terápiás állatként egy amerikai férfi

Háziállatként tart otthonában egy aligátort egy amerikai férfi – írja a CBSNews. A hüllő tulajdonosa, Joie Henney szerint míg társaitól van miért tartani, Wally senkire nem jelent veszélyt, sőt kifejezetten barátságos.

A háziállatnak igencsak furcsa jószág tulajdonosa elmondta, Wally-t egy tóban találták meg Disney World közelében, és mivel Floridában illegális az aligátorok áttelepítése egy másik vadon élő területre, Henney beleegyezett, hogy befogadja. A pennsylvaniai Hershey közelében élő férfi hozzátette,

Wally-nak mára ketrecre sincs szüksége, étrendje pedig leginkább Cheetosból és csirkecombból áll.

A hüllőszakértő elmondása szerint korábban sosem találkozott olyan aligátorral, amelyik nem akarta volna megharapni. Főleg, amikor a fejükhöz akar hozzáérni az ember, ösztönösen odakapnak – mondta, majd hozzátette: Wally-nak viszont még a nyelvével is lehet szórakozni, nem fog támadni. Bár másnak nem ajánlja, hogy próbát tegyen egy aligátorral, ő maga úgy érzi, érzelmi támaszra talált az állatban.

Henney elmondta, hogy miután elvesztett néhány hozzá közel álló embert, mély depresszióba esett. Ezzel egy időben Wally feltűnt az életében, és még a kezdeti állapotához képest is sokkal gyengédebb lett, mintha csak megérezte volna, milyen nagy szüksége is van gazdájának a segítségre. Azóta Henney mindenhova magával viszi az állatot, az orvoshoz, és a csúszdaparkba is vele megy.