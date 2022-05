A terhes Rihanna kihagyta a Met-gálát, a Vogue ezért digitális szobrot készített róla

Természetesen várandósan jelenik meg ott is.

Hétfő este tartották New Yorkban a Met-gálát, melyet szokás szerint minden év májusában rendeznek meg. A divateseményen mint mindig, most is tematika szerint kellett felöltözni, egy korábbi cikkben összeszedtük, hogyan néztek ki az A-listás sztárok. Rihanna rendszerint minden évben, amikor jelen van, ellopja a show-t megjelenésével a Met-gálán, most azonban nem vett részt az eseményen, feltehetőleg amiatt, mert akármikor megszülethet az A$AP Rocky rapperrel közös gyerekük.

A Met-gálát hagyomány szerint a Vogue magazin, és annak főszerkesztője, Anna Wintour szervezi. A lap Instagram-oldalára feltöltöttek egy videót, melyben a gálának otthont adó Metropolitan múzeum kiállítótermében a szobrok között felbukkan egy márvány szobor, amin a terhes Rihanna látszik. A posztban leírják, hogy a szobrot a nemrég vele készült címlapfotó alapján készítették. A bejegyzést Rihanna maga is megosztotta, mutatjuk: