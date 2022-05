Rihanna is elkísérte A$AP Rockyt az első fellépésére azután, hogy kiengedték az őrizetből

Állítólag lelőtt valakit, amiről felvétel is van.

Korábban beszámoltunk a rapper A$AP Rocky körül zajló eseményekről, mégpedig, hogy letartóztatták Los Angelesben, miután azzal gyanúsították a hatóságok, hogy részt vett egy lövöldözésben. Később óvadék ellenében kiengedték az őrizetből, de a TMZ lap szerint a rendőrségnek felvétele is van arról, ahogy a rapper lelő egy másik személyt, akinek a golyó súrolta a kezét.

Azóta most először jelent meg nyilvánosan, mivel fellépése volt egy Los Angeles-i fesztiválon, ahová Rihanna maga is elkísérte. Az ügy kirobbanása óta egyelőre nem szólalt meg nyilvánosan egyikük sem. Január 31-én jelentették be, hogy első gyereküket várják közösen. A rapper életéről és munkásságáról korábban ebben a cikkben írtunk hosszasabban: