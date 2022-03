Horváth Gréta kicsit sajnálja, hogy az ukrán lány, akit befogadott máris tovább áll

Jó kis csapatot alkottak együtt.

Horváth Grétához a hétvégén érkezett meg egy Annie nevű ukrán lány, aki gyalog indult el a háborús övezetből, csak két szatyor és egy hátizsák volt nála. Az Ázsia Expressz sztárja az Instagramon is megosztotta történetüket, hozzátéve, hogy sem pozitív, sem pedig negatív visszajelzéseket nem vár.

Négyen fogtunk össze vadidegen emberekkel, hogy Annie pár napra »otthont« találjon, amíg le tudja szervezni azt, hogy Görögországba jusson a testvéréhez. Harkovból indult el gyalog! A magyar határnál két férfi hozta őt ide péntek éjszaka. A kocsiban ültek még, őket vitték tovább. Soha nem fogom elfelejteni azt a pillanatot amikor együtt bejöttünk a házba. Hátizsákkal, zacskóval a kezében! Gondolhatod mit élt, mit élnek át az emberek, akik ide érkeznek hozzánk. Hihetetlen a pusztítás ott, a férje nem jöhetett el

– írta posztjában.

Horváth Gréta a Life TV Ébredj velünk! című műsorában is beszélt a történekről a minap. Mint mondja, bár időre volt szükség, Annie végül feloldódott a közelében, és végül jó kis csapatot alkottak együtt. Egyik este még boroztak is, a lány ekkor sokat nevetett, de megnyílt az otthonát ért pusztításról is, ahonnan a férjének nem volt lehetősége elmenekülni.

Megmondom őszintén, kicsit így fáj a szívem, mert jó volt így együtt ez a pár nap. Közösen enni, együtt mostunk, azt gondolom, hogy jó kis csapat voltunk

– mondta.

Szerinte eljött az a pont, amikor már nem lehet nem tenni, így mindenkit arra buzdít, hogy valamilyen formában segítse a rászorulókat, nem feltétlenül szállással, hiszen egy kabát vagy egy gyerekcipő is hatalmas előrelépés lehet egy bajbajutott család számára. Horváth Gréta ajtaja egyébként Annie távozása után is nyitva áll az Ukrajnából menekülők előtt, több segélykérő poszt alatt is jelezte, hogy készen áll a bajba jutottak fogadására.