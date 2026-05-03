„Kipukkadt a lufi” – Gulyás Gergely fotói lepték el a Mediaworks honlapját, hekkertámadás érhette a fideszes lapok kiadóját

Meglepő látvány fogadhatta azokat, akik szombat este felmentek a fideszes lapokat kiadó Mediaworks weboldalára, mivel Gulyás Gergely fotói köszöntek vissza a honlapon, azzal a szöveggel, hogy „kipukkadt a lufi” – írja a Telex.

Az elhíresült mondat Gulyás Gergelytől származik, aki ezekkel a szavakkal reagált, amikor Magyar Péter 2024-ben nyilvánosságra hozta a hangfelvételt, amin Varga Judit arról beszélt: Rogánék kihúzatták magukat a Schadl–Völner-iratokból.

Sok hűhó semmiért. Kipukkadt a lufi! Egy megfélemlített feleséggel folytatott családi vitának semmi köze a közélethez. Magyar Péter az új Márki-Zay! Csak annyi különbség, hogy Márki-Zay Péter nem terrorizálta a feleségét!

– írta akkor a most leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás írásbeli nyilatkozata után a távozó kormány hivatalos oldalán is megjelent egy rövid videó, amiben Gulyás Gergely csaknem ugyanazt mondja el, mint amit leírt a posztjában.

A cikk megjelenése után elérhetetlenné vált a Mediaworks oldala, amit a Telex szerint valószínűleg feltörtek. Megkeresték a fideszes lapok kiadóját, hogy mi történt az oldallal, ám egyelőre még nem reagáltak a történtekre. Az eset nem sokkal azután történt, hogy egy World Leaks nevű, zsarolásra specializált hekkercsoport közel 15 millió fájlt lopott el a Mediaworks rendszeréből.