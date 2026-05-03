fásy zsüliettárpa attila
Szórakozás

Árpa Attila: Várjuk Zsülike filmjét, popcorn bekészítve

Árpa Attila
Mohos Márton / 24.hu
admin Csontos Kata
2026. 05. 03. 09:48
Árpa Attila
Mohos Márton / 24.hu
Fásy Zsüliett dokumentumfilm-sorozatot készít, amit az NKA 101 millió forinttal támogatott.

Hankó Balázs távozó kulturális és innovációs miniszter pénteken az ATV Egyenes beszéd című műsorában beszélt a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) választás előtt kiosztott több milliárd forintnyi támogatásairól, melyeket Fidesz-közeli és a Fidesznek kampányoló előadók kaptak meg. Köztük van Fásy Ádám lánya, Fásy Zsüliett, aki 101 millió forintot kapott a miniszter egyedi döntése alapján, egy dokumentumfilm-sorozat elkészítésére. Erre a hírre Árpa Attila vasárnap Instagramon reagált.

Mindenki fel van háborodva azon, hogy Fásy Zsüliett 101 millió forint támogatást kapott az NKA-tól egy dokumentumfilmre. De hát mi a baj ezzel? Talán várjuk meg, amíg látjuk magát a filmet. Látta már bárki? Lehet, hogy brutálisan jó lesz

– írta a színész, aki szerint még mindig jobban jártunk, mint a Hosszú Katinkáról szóló dokumentumfilmmel, ami több mint félmilliárd forintból készült, és „jelentős része archív felvételekből állt, a fennmaradó rész pedig néhány forgatási napra és interjúhelyzetre épült”.

Viszonyításként megemlítette, hogy az általa rendezett Argo 2003-ban 200 millióból, az Argo 2 2013-ban 400 millióból készült. De még a Futni mentem is „csak” 450 millió forintból.

Tehát várjuk Zsülike filmjét, popcorn bekészítve

– zárta sorait Árpa Attila.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Attila Arpa (@attilaarpa) által megosztott bejegyzés

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Péter Szabó Szilvia az NKA-botrányról: A támogatásnak kiegészítésnek kellene lennie, nem pedig egy működés alapjának
Szinetár Dóra régi családi fotóval köszöntötte fel volt férjét, Bereczki Zoltánt az 50. születésnapján
„Nagyon élvezetes látni a felépüléseket” – itt nem gyógyszert írnak fel elsőként a pszichiátriai betegnek, hanem életcélt keresnek számára
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik