Árpa Attila: Várjuk Zsülike filmjét, popcorn bekészítve

Hankó Balázs távozó kulturális és innovációs miniszter pénteken az ATV Egyenes beszéd című műsorában beszélt a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) választás előtt kiosztott több milliárd forintnyi támogatásairól, melyeket Fidesz-közeli és a Fidesznek kampányoló előadók kaptak meg. Köztük van Fásy Ádám lánya, Fásy Zsüliett, aki 101 millió forintot kapott a miniszter egyedi döntése alapján, egy dokumentumfilm-sorozat elkészítésére. Erre a hírre Árpa Attila vasárnap Instagramon reagált.

Mindenki fel van háborodva azon, hogy Fásy Zsüliett 101 millió forint támogatást kapott az NKA-tól egy dokumentumfilmre. De hát mi a baj ezzel? Talán várjuk meg, amíg látjuk magát a filmet. Látta már bárki? Lehet, hogy brutálisan jó lesz

– írta a színész, aki szerint még mindig jobban jártunk, mint a Hosszú Katinkáról szóló dokumentumfilmmel, ami több mint félmilliárd forintból készült, és „jelentős része archív felvételekből állt, a fennmaradó rész pedig néhány forgatási napra és interjúhelyzetre épült”.

Viszonyításként megemlítette, hogy az általa rendezett Argo 2003-ban 200 millióból, az Argo 2 2013-ban 400 millióból készült. De még a Futni mentem is „csak” 450 millió forintból.

Tehát várjuk Zsülike filmjét, popcorn bekészítve

– zárta sorait Árpa Attila.