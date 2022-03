Horváth Gréta szállást adott egy ukrán lánynak, aki gyalog indult el a háborús övezetből

Tegnap érkezett meg hozzá.

Oroszország február 24-én a hajnali órákban teljes körű támadást indított Ukrajna ellen Vlagyimir Putyin elnök utasítására. Az eseményeket élőben követjük a 24.hu-n.

Ukrajnából tömegével menekülnek az emberek a környező országokba a háború elől, Magyarországra is sokan érkeztek és érkeznek folyamatosan.

Horváth Gréta tegnap a 24 órán át elérhető Instagram történetében jelezte, hogy nem ok nélkül maradt távol a közösségi oldalától. Mint írta, számára teljesen idegen emberekkel fogott össze, hogy együtt segíthessenek a menekülteknek, ő pedig be is fogadta egyiküket. A posztolás időpontja szerint az éjszakai órákban érkezett meg hozzá a háborús övezetből menekülő lány.

Ma érkezik hozzám egy ukrán lány, aki a háborús övezetből indult el gyalog. Egész nap az ő érkezését szerveztük. Hihetetlen megható volt, hogy vadidegen emberekkel együtt mennyi mindent képesek vagyunk megoldani

– írta Horváth Gréta.

Reméli, hogy a háborúnak mielőbb vége lesz, de addig a követőit is arra buzdítja, hogy amennyire tőlük telik, segítsenek a rászorulókon. Mindemellett jelenleg orosz és ukrán tolmácsokat is keres.