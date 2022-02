Horváth Éva nem szereti az osztrigát, legutóbbi videójában is inkább kiköpte

Mi mindezt egy közeli felvételből nézhetjük végig.

Továbbra is Balin éli mindennapjait Horváth Éva, aki családjával nem olyan régen úgy döntött, kicsit elhagyják Magyarországot és a szigetre költöznek. Azóta beizzította YouTube-csatornáját, amiben párja is besegít, mint operatőr. Több videójában is megmutatta, hogyan telnek mindennapjaik, hogyan tudnak akklimatizálódni az ottani szokásokhoz, mint például, hogy bérelt házukban 0-24 jelen van a személyzet.

Legutóbbi videójában arról számolt be, hogy annak ellenére, hogy kifejezetten utálja az osztrigát, minden évben megpróbálkozik azzal, hogy megkóstolja, hátha egyszer csak megszereti. A próbálkozását és a fintorát már onnantól kezdve végig nézhetjük a videóban, hogy a pohárkában forgatni kezdi az ételkülönlegességet, egészen odáig, hogy annyira rosszul esik neki, hogy le se bírja nyelni. Végül egy szalvétában köt ki a falat osztriga, amit kiköp.