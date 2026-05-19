Reagált a Fidesz a kegyelmi ügyre

Közleményt adott ki az Országgyűlés legnagyobb ellenzéki frakciója: a Fidesz képviselőcsoportja Magyar Péter mai sajtótájékoztatójával kapcsolatban azt írta:

ez csak egy újabb Facebook-esemény volt, ezen a sajtótájékoztatón sem tudtunk meg semmi újat.

A kormányfő ismertette azokat az aktákat, amelyeket az Igazságügyi Minisztériumban találtak a kegyelmi üggyel kapcsolatban, és ezeket közzé is tették a kormany.hu/igazsagtetel oldalon.

Magyar Péter a sajtótájékoztatóján nem zárta ki annak lehetőségét, hogy korábbi feleségét, az akkori igazságügyi minisztert tőrbe csalták: nem árulták el Varga Juditnak, hogy a Novák Katalin államfőtől visszaérkezett dokumentumban megváltoztatták K. Endre kegyelmi kérvényének elbírálását.

A Fidesz-frakció közleménye ezzel kapcsolatban nem tett érdemi nyilatkozatot. Az MTI által közzétett mai közleményükben csupán annyit idéztek fel: