Videón, ahogy repülő ütközött vonattal Los Angelesben

A Los Angeles-i rendőrség vasárnap, pillanatokkal, mielőtt a vasúti síneken landolt Cessnát elütötte volna egy vonat, mentette ki a gép pilótáját. A repülő törmeléke mindenfelé röpült – írja a Reuters.

A Twitterre is kirakott rendőrségi testkamerás felvételen az látható, hogy több rendőr kétségbeesve próbálja kimenteni a Cessna pilótáját, aki ekkor már több helyen vérzik. Csak pár pillanattal azelőtt sikerült kiemelni a gépből, hogy belehajt a gépbe nagy sebességgel egy vonat. Mindössze pár méterre tudtak addigra elsietni a rendőrök a sérülttel.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo

