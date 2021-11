Pataky Attila: 78-80 éves koromig tervezem az aktív életet és a koncertezést

A Blikk szólaltatta meg Pataky Attilát a napokban, az énekes arról beszélt, hogy meddig tervezi az aktív koncertezést. Állítása szerint egyelőre nincs kőbe vésve a visszavonulása, mert szerinte még inkább ki lehet tolni a pályáját, ha kondíciója engedi.

Hetvennyolc, nyolcvanéves koromig tervezem az aktív életet és mellette a koncertezést, de ha nagyon bitang formában vagyok, lehet, hogy tovább is. A szenvedély visz előre az elejétől fogva. Addig kell csinálnunk, amíg van mit mondanunk, amíg dolgunk van a dalainkkal.

Így tartja magát formában:

A járvány alatt rám is felszaladt 3-4 kiló, abból ma már nincs is semmi. Fegyelmezettség kérdése, nem eszem cukrot, csokit. Most 82 kiló vagyok, talán még egy kilót kell leadnom, hogy abszolút csúcsformában legyek. Úszom, de a legfontosabb lazulás. Itthon van elipszis, futó és taposó, amit szeretek, mert a tüdőkapacitást növeli. Tesitanárnak készültem, anatómiát tanultam, tudom, hogy milyen felkészülésre van szükségem, hogy végigbírjam a 15 menetet.