Ariana Grande férjhez ment

Szűk körben mondták ki az igeneket.

A 27 éves énekesnő decemberben mutatta meg óriási gyémántgyűrűjét, amivel jelezte, hogy pasija kilenc hónappal a megismerkedésük után megkérte a kezét. Ariana Grande párjáról, Dalton Gomezről egyébként nem sok mindent lehet tudni, csak annyit, hogy 25 éves és ingatlanügynökként tevékenykedik.

Az énekesnőnek nem a mostani volt az első eljegyzése, az előzővel ellentétben azonban most a házasságkötésig is eljutott. A BBC ugyanis azt írja, hogy Grande és párja már egybe is keltek. A ceremóniát az énekesnő házában tartották és kevesebb mint 20 meghívott vendég volt.