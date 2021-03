3 milliárdért vette új luxusotthonát Ariana Grande

8,9 millió dollárért, átszámítva közel 3 milliárd forintért vásárolt új otthont magának Hollywood Hillsben Ariana Grande, írja a House Beautiful.

A popsztárnak nem ez az első jelentősebb beruházása: tavaly 6,7 millió dollárt költött egy korábban Ellen Degeneres tulajdonában lévő ingatlanért, valamint 13,7 millió dollárt sem sajnált egy villáért ugyanazon a környéken, ahol mostani új otthona is található. Volt vőlegényével, Pete Davidsonnal mindezek mellett egy 16 millió dolláros New York-i ingatlannak is a tulajdonosai.

Az új lakóhelyéről egyelőre kevés részletet tudni, de sajtóértesülések szerint a ház 1946-ban épült és 150 négyzetméteres. Két hálószoba és ugyanennyi fürdőszoba található benne.

Sok híresség házához hasonlóan itt is kötelező elem a hosszú autóbejáró. A birtok kellő privátszférát is biztosít, ugyanis a körülötte lévő sövények és fák miatt gyakorlatilag láthatatlan kívülről maga az épület.

A popénekes vőlegényének, Dalton Gomeznek az ingatlanos múltja miatt nyugodtan feltételezhetjük, hogy ez a telek jó befektetés volt.