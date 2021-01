Járai Máté kipróbált egy küzdősportot, de már az óra felénél kifulladt

Minden héten eljár edzeni.

Járai Máté és Járai Kíra, a Nyerő Páros műsor után nem sokkal saját YouTube-csatornát indítottak, amin ugyan még csak három videó található, de az első már több mint harmincezer megtekintést ért el. A legfrissebb bejelentkezésben Járai Máté az újévi fogadalmáról beszélt, vagyis, hogy egészségesebb életmódba kezd, aminek elkerülhetetlen velejárója a sport.

Ennek okán kipróbálta a muay thai nevű küzdősportot, amit edző segítségével gyakorol. Az edzést szerencsére felesége dokumentálta, a szórakoztató videóban pedig Járai egy ponton – vagyis az óra felénél, ahogy a feliratból kiderült – annyira kimerül, hogy alig bír megállni a két lábán. Ennek ellenére kifulladás közeli állapotban is végig csinálja a gyakorlatokat, melyeket egyébként már csak nézni is fárasztó. A videó közben, aminek második felében Járai Kíra pilates óráját mutatják be, folyamatosan poénkodnak, amitől még viccesebb az egész.