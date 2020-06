A kanosság beszélt belőlük, vagy tényleg együtt maradtak a Too Hot To Handle párjai?

75 ezer dollárt, azaz 25 millió forintot nyertek a Netflix szexmegvonásos realityjének játékosai, ám a cél az volt, hogy az egyéjszakás kalandok helyett megtanulják értékelni a kapcsolatokat. A fináléra több pár is kialakult, és úgy tűnt, a szórakoztatáson túl edukációra is jó volt a sorozat. De mennyire voltak kitartóak a „megpróbálom majd jobban megismerni a másikat” szintű tanulság levonása után a játékosok? Mutatjuk.

Pár hete már beszámoltunk a Netflix nagy dobásáról, a Too Hot To Handle-ről (magyarul Ellenállhatatlan kísértés), a szexmegvonásos realityről, ami hatalmasat robbant, hiszen olyan fiatalokat szedtek össze, akik egyrészt imádnak szerepelni, másrészt életükben a felszínes kapcsolatok dominálnak, amit ezúttal kevésbé élhettek ki. Ebből összejött nyolc résznyi páratlan szórakoztatás, a megtekintések pedig az egekig kúsztak.

A végkifejletre ugyan picit leült a sorozat, és a tematikából adódó lehetőségeket sem használták ki maximálisan a készítők, viszont szétosztottak egy rakat pénzt, e mellett pedig úgy tűnt, valamit mégiscsak tanultak ebből az egészből a játékosok. Mivel a show-t 2019-ben forgatták, azóta bőven eltelt annyi idő, ami alatt a játékosok rendbe rakhatták az életüket. Hogy ez mennyire sikerült, az kiderül tabból a plusz egy részből, amit a Netflix most, az elmúlt hetekben forgatott le webkamerákkal, a játékosok otthonában.

Az alábbiakban spoilerezni fogunk, így aki nem kíváncsi arra, mi történt a műsor legvégén, illetve utána a szereplőkkel, csak akkor olvasson tovább, ha már ledarálta a nyolc epizódot.

Nicole továbbra is egy rejtély

A sorozatban az ír Nicole O’Brian volt az egyik olyan szereplő, aki megfogadta a készítők elvárásait, és semmilyen intim kapcsolatot nem alakított ki a játékostársaival. Olyannyira nem, hogy gyakorlatilag a gondolatait sem hallhattuk az epizódok alatt – még a bónusz záró epizódban sem szerepelt –, amolyan szellemként ülte végig a forgatást, hogy aztán a show legvégén mégis kapjon pár ezer dollárt. Mint kiderült, Nicole azóta randizik a műsorba később becsatlakozó Bryce-szal, akinek a macsósága abban teljesedik ki, hogy állítása szerint naponta szexel nőkkel a lakóhajóján.

Minden nap beszélünk FaceTime-on Bryce-szal, de nem akarunk nyomást helyezni magunkra. Kezdetben nem volt az esetem, de remek srác, igazi férj-alapanyag

– mondta a Sunnak az influenszer. A próbálkozás rövid életű volt, mert nem működött köztük a dolog: befejezték a randizást.

Bryce még mindig egy hajón lakik

Bryce Hirschberg továbbra is Los Angelesben él a hajóján, amit a koronavírus-járvány miatt most sem hagy el. Nicole-hoz hasonlóan a Sunnak ő is megerősítette, hogy valami kialakult köztük, ő szimplán azért nem mozdult rá az inlfuenszerre a műsor alatt, mert mást szédített, így nem akarta megutáltatni magát senkivel, főleg nem a nézőkkel. Most a koronavírus-járvány miatt nem találkoznak, de szerinte ha egy hónapot kibírtak szex nélkül a műsorban, akkor ezt is kibírják. Nem bírták.

Chloe podcastban okoskodik

Chloe Veitch az egyik legszínesebb szereplője volt a show-nak, igaz, ő maga is elmondta már a műsor elején, hogy nem ő a legélesebb kés a fiókban. Mindössze huszonegy éves, és modellkedik, amit most csúcsra járathat, miután a műsornak köszönhetően 1,4 millió követőt kapart össze Instagramon. A nyolc epizód alatt becsületesen próbálkozott, hogy összejöjjön egy rendes sráccal, de ez nem történt meg, viszont a reality után azonnal beleugrott egy kapcsolatba. „Egy nagyon abuzív viszonyba keveredtem” – mondta Chloe, aki nehezen, de ki tudott menekülni ebből.

Hogy másoknak is segítsen jól dönteni, a már említett Nicole O’Briennel indítottak egy podcast-műsort, ahol ezen tapasztalataikról értekeznek:

Nem fogok ismét egy rosszfiú miatt padlóra kerülni, a következő pasim egyben már a férjem is lesz.

David az edzésnek él

David Birtwistle a show legvégére látszólag összejött a később becsatlakozó Lydia Clymával, ez a viszony azonban nem volt hosszú életű a kamerákon kívül, és szakítottak. Továbbra is Londonban él, ahol személyi edzőként dolgozik. Az Esquire nemrég készített vele egy interjút, amiben azt mondta, a műsornak köszönhetően változtak az ismerkedési szokásai: „Nem lehet figyelmen kívül hagyni egy szórakozóhelyen, hogyan néz ki a másik, de az érzelmi kötődés fontosabb, hiszen abba szeretsz bele, amilyen az illető. Simán lehet valaki gyönyörű, de ha nincs benne olyan belső érték, ami megfog, akkor mi értelme az egésznek?”

Ezen felül kiemelt egy másik fontos dolgot is, amit a műsorból tanult, és ami szerinte megváltoztatta az életét. A show egy pontján a férfi szereplők érzelmileg kinyíltak egymás előtt, elmesélték félelmeiket, csalódásaikat, ami Davidre nagy hatással volt:

A pasik félnek megmutatni a hibáikat. Ez hiányzik a férfiakból, elvégre mivel hívnak fel a leggyakrabban? Azzal, hogy menjünk inni, menjünk szórakozni a klubba. Soha nem akarjuk azokat a dolgokat megbeszélni, amelyek megoldást kínálhatnának a mélyen gyökeredző problémákra.

Kelz egy jelzőn kívül semmit nem kapott

A reality befejezése után a legkevesebbet talán Kelechi „Kelz” Dyke-ról hallani, aki a szériában megkapta a Könyvelő becenevet, de emellett senkivel nem sikerült összejönnie, hiába próbálta befűzni a klasszikus kavarógép szerepét betöltő, tiszteletbeli Kardashian-tagnak tűnő Francesca Farago is. Miután vége lett a forgatásnak, és a Netflix bemutatta a To Hot To Handle-t, Kelz is aktív lett az Instagramon, ahol csaknem 400 ezer új követőt szerzett, holott alig mutat valamit a magánéletéből, amire feltételezhetően kíváncsiak lennének az emberek. Egy időben a brit Love Island 2019-es győztesével, Amber Gill-lel lógott, de megerősítés nem volt arról, hogy járnának.

Gyakorlatilag visszavonult a szerepléstől: nem adott interjút, és a netflixes záróepizódot leszámítva tévében sem szerepelt, de szorgosan posztolgat az Instagramján, posztjai alól a #theaccountant (könyvelő) hashtaget sem hagyja le.

A Francescával smároló Haley egyetemre jár

A műsor egyik leggyűlöltebb karaktere Haley Cureton volt, aki nem is igazán mutatott hajlandóságot arra, hogy megváltozzon, és ne a felszínes kapcsolatokat részesítse előnyben. Nagyjából féltávnál ki is rakták a realityből, miután ő maga elmesélte a kamerának, hogy tele van a hócipője mindenkivel, és magasról tesz erre a hülye műsorra. A készítők hazaküldték, ő pedig visszament az egyetemre, legalábbis ez derült ki az Instagram-oldaláról, ahol szépszámú követőtábort épített fel magának.

Jelenleg is egy floridai egyetemen tanul, a műsornak hála százezernél is több követőt szerzett Instagramon, amivel elérte, hogy a Fashion Nova nevű, éhbérért dolgoztató fast fashion cég megtalálja őt a mindenféle kétes helyről érkező ruhák promotálásával (a cégről itt írtunk hosszabban).

Matthew, aki Jézus is volt

„A nevem Matthew, de csak Jézusnak szólítanak” – írja Instagram-fiókjában Matthew Stephen Smith, aki a show egyik legfurcsább arca volt, ezzel az instagramos leírással pedig személyisége összes érdekességét bele tudta sűríteni egyetlen mondatba. Azon kívül, hogy egy négyperces rövidfilmben azóta tényleg megszemélyesítette Jézust, továbbra is modellkedik, és kiderült, hogy anno szerepelt az America’s Next Top Model című műsorban is. Az ominózus filmje elérhető a YouTube-on. Ja, és továbbra is szingli.

Rhonda és Sharron nincsenek együtt

A realityben Rhonda Paul és Sharron Townsend voltak az egyik olyan pár, akik simán megnyerhették volna egyedül is a hetvenötezer dolláros főnyereményt, hiszen láthatóan megváltozott a hozzáállásuk, még a Brangelinára hajazó páros nevet is kaptak: Sharronda. Úgy tűnt, ők lehetnek a műsor valódi nyertesei, elvégre a csalódástól rettegő Sharron képes volt megnyílni, míg Rhonda kisgyerekes anyukaként nem kellett azon aggódjon, hogy a férfi elmenekül majd tőle, miután meglátja a gyerekszobát. A Netflix záróepizódjából viszont kiderült, hogy szakítottak. Rhonda azt mondta, nincsenek együtt, de barátok maradtak.

Az Elle azt írja, Sharron az Oprah Magazine-nak azt mondta, kapcsolatuk részben a járvány miatt sem működött, de ő is hibázott, mert ismételten elzárkózott a problémák elől. Egyébként mindketten dolgoznak, Rhonda ékszerüzletet vezet, mellette modellkedik, Sharront szintén fotózgatják, edzősködik és gyerekeknek tanít pankrációt.

Francesca és Harry eljegyezték egymást, majd szétmentek

A kanadai Francesca Farago és az ausztrál Harry Jowsey nyerték a legnagyobbat a műsorral: kaptak egy rakás Instagram-követőt, Faragót pedig azóta már Ellen DeGeneres is interjúvolta. Kicsit hihetetlen, de – leszámítva egy pár hónapos szünetet – valóban együtt maradtak, sőt a bónusz epizódban, amiben mindenki otthonról jelentkezett be FaceTime-on, Harry ráadásul el is jegyezte Francescát egy gyűrű alakú nyalókával. A műsorban arról is beszéltek, hogy már kinéztek pár igazi gyűrűt is. Aztán megunhatták a dolgot, mert június közepén szétmentek, Jowsey szakított, mert nem bírta tovább a távkapcsolatot.

Hányakat ért váratlanul, hogy szakított a szexmentes reality jegyespárja? Harry Jowsey és Francesca Farago még el is jegyezték egymást, de ez eddig tartott.

Fiókjaikat tekintve egyébként mindketten maradtak a félpucér/bikinis fotóknál, amelyek néha így egyesültek:

YouTube-csatornát is indítottak, amiből kiderült, csináltattak közös tetkót – marha rossz ötlet volt.

+ egy statisztika arról, mit nyert mindenki a pénzen túl

Ha eddig nem lett volna világos, az Instagram-központú világunkban baromi jól jött a reality sikere a játékosoknak, akik között amúgy is voltak páran, akik a közösségi médiás platformból éltek meg eddig is. Viszont a brit We Are Attain nevű lap egészen döbbenetes statisztikákat közölt a játékosok Instagram-fiókjairól.

Francesca 300 ezer követővel kezdte, a fináléra 3,1 milliót szerzett, 933 százalékos növekedéssel.

Harry 140 ezer követővel kezdte (ő hasonló műsorban szerepelt már korábban), a fináléra 2,4 milliót szerzett, 1614 százalékos növekedéssel.

Chloe 2900 követővel kezdte, a fináléra 1 milliót szerzett, 34 400 százalékos növekedéssel.

Rhonda 10 ezer követővel kezdte, a fináléra 800 ezret szerzett, 7900 százalékos növekedéssel.

David 25 ezer követővel kezdte, a fináléra 760 ezret szerzett, 2900 százalékos növekedéssel.

Jézus 100 ezer követővel kezdte (és annak ellenére, hogy féltávnál kiszállt), a fináléra 530 ezret szerzett, 430 százalékos növekedéssel.

Sharron 14 ezer követővel kezdte, a fináléra 530 ezret szerzett, 3700 százalékos növekedéssel.

Nicole 10 ezer követővel kezdte, a fináléra 520 ezret szerzett, 5200 százalékos növekedéssel.

Kelz 4000 ezer követővel kezdte, a fináléra 425 ezret szerzett, 11 000 százalékos növekedéssel.

Haley 10 ezer követővel kezdte, a fináléra 400 ezret szerzett, 3900 százalékos növekedéssel.

Bryce 11 ezer követővel kezdte, a fináléra 245 ezret szerzett, 2050 százalékos növekedéssel.

És végül a biztonság kedvéért említsük meg Madison Wyborny-t is, akinek maximum három mondatára emlékszünk a sorozatból, miután később csatlakozott a műsorba, és hamarabb is szállt ki a készítők döntése miatt. Ennek ellenére 25 ezer követőjét 144 ezerre tornászta fel, ami tökéletesen illusztrálja, mivel is járt tulajdonképpen ez a műsor.

