Hányakat ért váratlanul, hogy szakított a szexmentes reality jegyespárja?

Harry Jowsey és Francesca Farago még el is jegyezték egymást, de ez eddig tartott.

A Too Hot To Handle az egyik legjobban sikerült valóságshow lett azzal, hogy megtiltották pár kanos fiatalnak, hogy szexeljenek egymással.

Nyilván ennek ellenére, vagy talán épp ezért is alakultak ki párok a műsor során, közülük egy pár pedig egész sokáig is bírta. Annyira, hogy az ausztrál Harry Jowsey és a Kim Kardashian floridai hasonmásának beillő Francesca Farago a műsor után el is jegyezték egymást.

Most azonban Farago egy YouTube-videóban bejelentette hogy nem lesz esküvő, inkább szakítottak, mert a 23 éves srác nem bírta a távkapcsolatot.

Azt hittem, örökké együtt maradunk. Azt hittem, összeházasodunk

– mondta a 27 éves influenszer a videóban, amit ha valakinek van öt felesleges perce az életéből, itt meg lehet tekinteni:

Kiemelt kép: Instagram/Francesca Farago