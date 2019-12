Éhbérért készíttetik a ruhákat, hogy aztán influenszerekkel maximum profitot csináljanak

A Times megszólaltatott egy dolgozót, Mercedes Cortest, aki bővebben beszélt arról, milyen állapotok uralkodnak a gyárakban.

A feltételek nem túl jók, patkányok is voltak körülöttünk, tiszta por volt minden. Ez emberek azt mondják, ez a fejlődő országok sajátossága. Persze, csak épp a saját portájuk körül is szét kellene nézni

– mondta az 56 éves nő, aki heti hét napot dolgozott, fizetése pedig attól függött, mennyire gyorsan végzett egy ruhával. Mint mondta, átlagosan 270 dollárt, azaz 80 ezer forintnak megfelelő összeget vihetett haza hetenként. Az általa készült ruhák centekből megvoltak, hogy aztán brutális haszonnal árulják azokat a webshopokban.

Saghian rájött, cége nem képes majd fennmaradni, ha ugyanolyan termékeket kínál, mint az összes többi webáruház. Mivel tudták, hogy az Instagramban nagy pénz van, az egyik webfejlesztőnek támadt egy ötlete: miért ne reklámoznak inkább influenszerekkel, akik az ingyen termékekért cserébe jó reklámot csinálnak a Fashion Novának. El is indult a fiók, a tucatruhákat pedig elkezdték kiküldözgetni az influenszereknek, akik az ingyen cuccért és a csatornájukon/profiljukon lévő plusz tartalomért vidáman asszisztáltak ehhez.

„Mindenki szeretne több követőt, ha pedig megjelöljük őket a képeinken, nőni fog a bázisuk” – beszélt üzletpolitikájáról a cégtulajdonos, aki így felküzdötte a Fashion Novát a közösségi média elitjébe. Ez olyannyira jól ment, hogy Cardi B-t is megszerezte a márka arcának, az énekes kollekciója pedig órák alatt elfogyott a webshopból. Nem csoda, hogy a Google-ben többen kerestek rá a cég nevére, mint a Guccira vagy a Versace-re. Ebben az is közrejátszhat, hogy a vállalat elég sokszor másolja a gigamárkák legjobb darabjait, így kínálva olcsó, elérhető alternatívát a fogyasztóknak.

Emiatt elég sok pert varrnak a nyakukba, legutóbb a Versace kérte számon őket Jennifer Lopez ikonikus ruhájának kopizása miatt.

Versace Is Suing Fashion Nova for Ripping Off Jennifer Lopez’s Iconic Grammys Dress https://t.co/fRKZmL3bAD

