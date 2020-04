Összezártak pár kanos fiatalt, szóltak nekik, hogy nincs szex, és elkészült a világ legjobb realityje

Éveket, sőt évtizedeket kellett várni arra, hogy igazán tökéletesítsék a bikinis-ismerkedős valóságshow-kat egy egészen váratlan csavarral. A Netflix elkészítette a világ legszórakoztatóbb realityjét, ami kikapcsolja az agyad és órákig csak nevetsz. Ha csak egy sorozatot nézel meg a karantén alatt, a Too Hot to Handle legyen az.

Mi történik, ha összeeresztenek pár kanos angol, ír, kanadai, ausztrál és amerikai fiatalt, majd közlik velük, hogy akkor most nem lehet csókolózni, szexelni és maszturbálni sem? Hát elkészül a világ létező legszórakoztatóbb valóságshow-ja! A Too Hot to Handle azonnal a realityk Mount Everestje lett, egy szinte megugorhatatlanul tökéletes show, ami nem is érkezhetett volna jobb időpontban a Netflixre, mert most tényleg semmi másra nincs szükségünk, csak órákig tartó hangos röhögésre.

Pár órára tényleg sikerült elfelejtenem azt a poklot ami a világgal történik most, csak amiatt, hogy azt néztem, mit csinál egy rakás nagyon vonzó, ám kevésbé okos ember, ha nem turkálhat fél óra beszélgetés után a másik nadrágjában.

Végignéztem pár Való Világot, Éden Hotelt, Love Islandet és legutóbb a Netflix szó szerint vakon házasodós valóságshow-ját is, de soha olyan tökéleteset nem láttam még, mint a Too Hot to Handle. Profi a casting és hibátlan a narrálás is, ami tisztában van a játékosok kvalitásaival és azzal, hogy ez az egész a világ legnagyobb vicce. A narrátor a komika Desiree Burch, aki pont olyanokat mond, amiket a barátainknak mondanánk röhögve erről az egészről, ha tudnánk most ezt egymás mellett, egy kanapén ülve nézni.

A castingnál és a narrálásnál is jobb dolog ebben a valóságshow-ban pedig az, hogy mindössze nyolc rész alatt lezavarják az egészet, vagyis nincs időhúzás, nincsenek feleslegesen unalmas részek, amikor percekig csak súlyzókkal bohóckodó fürdőruhás embereket nézünk béna zenei aláfestéssel. A Too Hot to Handle minden egyes perce annyira hibátlanul szórakoztató, hogy miközben néztem, gyakorlatilag folyamatosan gifeket vagy coubokat akartam készíteni belőle.

Több ezer jelentkező közül választották ki a szereplőket, akik mindössze annyit tudtak, hogy egy új ismerkedős realityben fognak játszani, de hogy mik a szabályok, azt csak az első fél nap után közölték velük. Azt viszont, hogy ki és mi alapján és mekkora összeget nyer, csak az utolsó napon tudták meg.

A műsorvezető egy Lana névre hallgató, kúp alakú, hangvezérelt okoskütyükhöz hasonló, beszélő valami, csak ebben az esetben nem őt vezérlik parancsokkal, hanem ő az, aki a játékosokat irányítja. Ő közölte velük azt is, hogy a következő négy hétben sem egymáshoz, de még saját magukhoz sem nyúlhatnak, különben súlyos összegeket vonnak le a nyereményből, vagyis a (most kicsit több mint 30 millió forintot érő) százezer dollárból.

Innentől egy picit spoileres bemutatás és történetmesélés jön.

Nyilván a show alapkoncepciója, miszerint pár hétig nincs szex, azért egy hétköznapi, normál életet élő ember számára nem egy teljesíthetetlen feladat. Ezzel tökéletesen tisztában voltak a készítők is, akik épp ezért olyanokat választottak, mint például Francesca, a kanadai Kim Kardashian, akinek látszólag három dolog fontos az életében: egy újabb szerződés egy instagramos reklámhoz, egy újabb szájfeltöltés, illetve egy két méter magas ausztrál fiúcska.

Utóbbi a Harry névre hallgató, egy kölyök labrador önkontrolljával és agyi kapacitásával bíró játékos, aki nem először szerepel fürdőruhás valóságshow-ban; 2018-ban az ausztrál Heartbreak Islandben egyszer már nyert is.

De a Jézus becenevet kapó Matthew sem most szerepel először a képernyőn. Egy rövidfilmben már tényleg eljátszotta Jézust, és modellkedik is, amikor nem mély gondolatait próbálja közvetíteni:

Az egyik legszórakoztatóbb karakter a brit Chloe, már csak azért is, mert tökéletesen tisztában van magával:

Nála pedig már csak Haley a jobb, aki pont úgy viselkedik a mexikói luxusvillában a többiekkel, mint azok a macskák, akik direkt pofozzák le az asztal széléről a teli pohár vizet. Amikor pedig épp nem bunkó, akkor nagyon okos. Például amikor megkérdezik, hogy a hátán látható tetoválás milyen nyelven íródott, akkor teljesen váratlanul azt válaszolja, hogy nem tudja, amikor pedig arról beszél, mennyire tetszik neki, hogy mindenki más országból jött, teljes természetességgel mondja, hogy úgy egyébként fogalma sincs, hol van Ausztrália.

A csúcsot viszont Bryce hozta el, aki Los Angelesből érkezett, a hajóján él, és saját bevallása szerint amikor épp nem szexel, akkor zongorázik meg énekel, amit pont úgy kell elképzelni, mint amikor a legrészegebb nagybácsi a lakodalmon leönti sörrel a zenekar billentyűsét, hogy amíg az kimegy a mosdóba, addig ő ülhessen le a szintetizátor elé.

Bryce volt az is, aki az egyik, kifejezetten pasiknak szóló feladat során megkérdezte, hogy az óra tizenkettessel vagy egyessel kezdődik-e.

Majd lerajzolt egy órát, és lehagyta róla az egyest, utána pedig közölte:

Egy órát rajzoltam, mert filozofikus alkat vagyok. A jövőn szoktam rágódni, mert… egyszer eljön.

Ja igen, mert az önmegtartóztatásokon túl egyáltalán nem mellékesen feladatokat is kaptak néha a játékosok. A fiúknak például egy Deva nevű, magát a szív harcosának nevező guru tartott foglalkozást, ahol egymást kellett bekenniük sárral, majd egy-egy papírra felrajzolni félelmeiket, hogy aztán szétzúzzák azt pár bottal, a lányoknak pedig egy úgynevezett shibari művész vezénylete mellett kellett megvizsgálniuk a saját vaginájukat, majd lerajzolni azt, hogy jobban becsüljék és szeressék önmagukat.

A show készítőit egyébként saját bevallásuk szerint a Seinfeld – egy a Jóbarátokhoz hasonló sikerű, ’90-es évekbeli amerikai szitkom – egyik része inspirálta, amikor a szereplők száz dollárban fogadtak, hogy ki bírja tovább a nélkül, hogy magához nyúlna. Miután a Too Hot to Handle ötletgazdája, Laura Gibson 2017-ben újranézte a Seinfeldet, és elért az említett részhez, rögtön tudta, hogy erre egy komplett valóságshow-t lehet alapozni, és 2019 tavaszára jutott el odáig, hogy le is tudja forgatni a realityt a Netflix segítségével egy mexikói villában pár, Instagramról kiszabadított szép emberrel.

Nyilván nem árulok el nagy titkot azzal, hogy az összeget a játékosok pár hét alatt szépen csökkentették. Egy csókért háromezer dollárt, vagyis közel egymillió forintot vontak le, minden másért pedig nyilvánvalóan még ennél is többet. Minden, még a zuhanyzók is be voltak kamerázva, a stáb tagjai pedig éjjel-nappal figyelmesen hallgatták mindenki mikrofonját, mert hát hangok alapján is be lehetett azonosítani, hogy ki mit csinált, akkor is ha megpróbált elbújni.

Hogy ki, miért és mennyit nyer, azt nem árulom el, inkább mindenki nézze végig most azonnal a világ legjobb realityjét, ezt pedig többször felesleges is mondani, mert hát ki ne akarna egymást sárral kenegető és emiatt meghatódott izmos férfiakat vagy a nemi szervüket unikornisként ábrázoló nőket nézni, miközben egy pálmafás tengerparton élik meg életük legnagyobb tragédiáját, vagyis azt, hogy nem szexelhetnek.

Kiemelt kép: Netflix