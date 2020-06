Stefano Gabbanának nyilván leopárdmintás a robogója

A szandál-zokni kombót inkább hagyjuk figyelmen kívül.

Stefano Gabbana, vagyis a Dolce & Gabbana egyik feje és divattervezőjéről nem is feltételeztünk kevesebbet, minthogy valamilyen extrával ellátott járgánnyal furikázzon. A leopárdmintával egyből kitűnik a tömegből és még így, bukósisakon keresztül is figyelemfelkeltő. Ilyen robogóval még a sötétben sem kell félnie, ha éppenséggel nincsen megfelelően kivilágítva a robogója, mivel így is kilométerekről ki lehet szúrni. Ő az a divattervező egyébként, aki annyira szeret trollkodni Instagramon, hogy két éve Selena Gomezt például csúnyának nevezte egy kommentben de egy mindenféle gond nélkül szólt be Kate Mossnak is.

Kiemelt kép: Fotó: Robino Salvatore/GC Images