Csősz Bogi elmondta, hogy mennyi ideig váratta a férjét, amíg lefeküdt vele

A luxusfeleség a Szerelemcsütörtök műsorában mesélt férjével való megismerkedéséről és arról, hogy mi mindent kellett megtennie a párjának azért, hogy bejusson az ágyába.

Egy nő legyen játékos, adjon is meg nem. Adjuk meg a férfinek a lehetőséget, hogy menjen és teljesítse a feladatokat. Ezt csináltam a férjemmel is. Tudtam, hogy ő nem egy egyéjszakás kaland. Nyilván látta, hogy ki vagyok, meg milyen nő, de úgy viselkedtem, mint egy kislány. Mindenféle feladatot adtam neki. Mindenhová el kellett engem vinnie. Operába, balettra, sétálni, utazni, stb., de én addig nem engedtem még egy csókot sem. Nyilván ő nem tudott róla, hogy hány szeretőm volt, meg mennyit pasiztam. Azt gondolom, hogy ha egy férfit kiválasztunk, hogy ő egy komolyabb férfi lehet mellettünk, akkor játsszuk el a kis naiv, finom, fiatal nőt, aki nem is tud igazából az életről semmit. Legalább egy másfél hónapot várattam és játszottam az elérhetetlent