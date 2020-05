Kulcsár Edina már kifejezetten vékonynak látja magát

A modell kicsit több mint egy hónapja adott életet kislányának, Ninának, most pedig egy hasvillantós pulcsiban mutatta meg az alakját. Habár az édesanyja talált kivetnivalót rajta, Kulcsár Edina már a jelenlegi állapottal is elégedett.

Ez a kép az alábbi utasítással készült.😄 Anyukám : Edina húzd be a hasad. Én: De be van.😳😅 Anyukám: Akkor fordítsd a csípőd jobban oldalra és vágj természetesebb arcot, mintha nem erőlködnél.😂 A végeredmény pedig ez lett. Hozzátenném, hogy én az óriás pocakom után kifejezetten vékonynak látom magam.🙈 De lesz ez még jobb is