„Kellene még sör!” – Így kért segítséget a helyiektől a 93 éves nő, akinek most tömegek vásárolnának be

Ma már bizonyára mindenki betéve tudja, hogy a koronavírus-járvány leginkább az idősebb korosztályra veszélyes, ezért nagyon fontos, hogy ők lehetőség szerint otthon maradjanak, hogy még véletlenül se kapják el a fertőzést. Érthető, ha ezt sokan nehezen viselik, főleg, ha felborul az eddigi életritmusuk és olyan dolgokat nem tehetnek meg, amelyek eddig természetesek voltak – például elmenni a boltba pár doboz sörért.

Ez utóbbit átérezheti a pennsylvaniai Seminole-ban élő Olive Veronesi is, aki különösen kitett a vírusnak, lévén, hogy már elmúlt 93 éves. A Ladbible beszámolója szerint azonban az idős asszony nem esett kétségbe, ehelyett igen találékony módon a helyiek segítségét kérte: felírta egy táblára, hogy „I need more beer!”, azaz, hogy kellene még egy kis sör, kiállt vele az ablakba, és várta, hátha valakinek megakad rajta a szeme és segít neki.

Az ablakban ácsorgó nőről az egyik rokona készített képet, ami aztán felrobbantotta az internetet, még egy helyi tévécsatorna is ellátogatott hozzá, ahol aztán a fura szenedélyéről kérdezték. Olive elmondta, hogy minden este megiszik egy sört, mert elmondása szerint nyugató hatással van rá. Szerencsére nem fogyott még ki belőle teljesen, olyannyira nem, hogy a stábot is megkínálta.

A fotó elterjedése után tömegek ajánlották fel, hogy meglepik Olive-ot egy kis sörrel, nem kell aggódni, hogy esetleg kifogy a készleteiből. És ha ez tényleg megnyugtatja, és elviselhetőbbé teszi számára a bezártságot, akkor csak egészségére!