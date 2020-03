Liptai Claudia rövid barna hajjal szerepel majd az RTL Klubon

Néhány hét múlva A Tanár című sorozatban láthatjuk.

Már tavaly nyár óta tudjuk, hogy Liptai Claudia is szerepelni fog A Tanár című sorozatban, amiről most már azt is tudjuk, hogy április 11-én folytatódik. A promóképről pedig az is kiderült, hogy Liptai kapott egy parókát is.

Végre, végre megmutathatom! Lassan egy éve, hogy egy sokszereplős Casting után, engem választott az @rtlklub az egyik legsikeresebb sorozatának a Tanár új női szereplőjének. Hosszú évek után újra színésznőként ráadásul egy teljesen más karakterrel térek vissza a képernyőre. A kezdés április. 11.-e. Ami a költészet napja is. Csodás dátum. Ja egyébként felismer valaki? #imadomhogymasvagyok #nagyonjolesz #atanár

– osztotta meg közösségi oldalán Liptai Claudia.

Kiemelt kép: Instagram/@liptaiclaudia