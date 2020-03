A meddőség és béranya program kérdését járja körül az RTL Klub új sorozata

Április 4-én debütál a Mellékhatás című sorozat az RTL Klubon, melyhez két előzetes is érkezett. A csatorna saját fejlesztésű sorozata egy fiatal orvosról (Adorjáni Bálint) szól, aki műhibát vét, de szó lesz benne a meddőségről és a béranya programról is. Adorjáni mellett Borbély Alexandra és Sztarenki Dóra is szerepet majd a sorozatban, melyet a Válótársak és A Tanár készítői, Kovács Dániel Richárd rendező és Herman Péter kreatív producer jegyez.

Kiemelt kép: RTL Klub