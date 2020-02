Jane Fonda befejezte a plasztikáztatást, inkább próbálja elfogadni magát

A 82 éves színésznő a kanadai Elle-nek adott nagyinterjút.

Jane Fonda márciusban a kanadai Elle-ben lesz látható/olvasható, merthogy címlapra került, sőt, interjút is készítettek vele. A 82 éves színésznő több plasztikai műtéten is túlesett élete során, most arról beszélt, szerinte nem lesz több.

Nem lesz több műtét. Többé nem vágatom fel magam. Minden nap önmagam elfogadásán dolgozom. Nem könnyű egyébként. Ez egy hosszú és folyamatos küzdelem volt számomra

– mondta, merthogy nagyon maszkulin környezetben nőtt fel, anyja például öngyilkos lett, mikor ő gyerek volt. Mostanság környezetvédelmi aktivistaként ír róla a sajtó, többször letartóztatták már Washingtonban klímatüntetéseken. Erről is szót ejtett:

A bolygót, az emberiséget akarjuk megmenteni. A tudósok szerint tizenegy évünk van arra, hogy lelassítsuk valahogy a klímaváltozást, ez tulajdonképpen életünk minden aspektusát érinti. Nem érdekel a letartóztatás. A legfontosabb, hogy hangot adjunk a nemtetszésünknek. Ki kell lépni a komfortzónánkból, nem lehet finoman viselkedni a témában. Én kockáztatok kicsit, mert sok forog kockán.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon ELLE Canada (@ellecanada) által megosztott bejegyzés, Febr 11., 2020, időpont: 5:43 (PST időzóna szerint)



Kiemelt kép: Instagram.com/ellecanada