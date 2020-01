Jane Fonda azt akarja, hogy tornadresszei helyett aktivista tettei jussanak róla eszünkbe

Van két Oscar-díja, hét Golden Globe-ja és egy Emmy-díja, egy rakás tornavideója, az elmúlt hónapokban pedig ötször is letartóztatták. Jane Fonda ezt nyolcvankét év alatt hozta össze, és nagyon úgy néz ki, azt szeretné, ha leginkább utóbbiak miatt emlékeznének rá. Néhány hónapja teljes erővel vetette bele magát a klímamozgalomba, de nem ez az első aktivista megmozdulása: már a '70-es években is a vietnámi háború elleni megmozdulások aktív tagja volt, amiért a mostaniakhoz hasonlóan szintén letartóztatták.

Jane Fondát a legtöbb arról ismerik, hogy ő az, akinek tornavideójára a ’80-as években mindenki otthon ugrált a tévé előtt. Igen, ez itt ő, lilában.

Aki azért kattintott, hogy megnézze Fondát a tornadresszében, vagy az 1968-ban bemutatott Barbarella című filmben látható szettjében, az csak azért jár jó helyen, mert ezt most megtesszük, de utána sokkal fontosabb dolgokról beszélünk majd. Például hogy miért kapott gúnynevet a a színésznő a vietnámi háború idején, és hogy miként lett mára az egyik legnagyobb klímaaktivista.

1968-ban akkori francia filmrendező férjével, Roger Vadimmal Párizsban éltek, ekkor született meg lányuk, Vanessa Vadim is. Fonda ebben az időben került kapcsolatba baloldali, francia, háborúellenes mozgalmakkal. Az USA-ba visszatérve kiállt az amerikai őslakosok jogai mellett, akkor is, amikor elfoglalták San Francisco mellett az Alcatrazt, majd támogatta a radikális polgárjogi mozgalmat, a Fekete Párducokat, ami azt jelentette, hogy saját otthonában szervezett gyűjtést számukra, amiért az FBI egy ideig meg is figyelte őt.

Ezt követően a hetvenes években a vietnámi háború elleni tüntetések egyik ismert alakja lett. 1970 novemberében, amikor Kanadából tért vissza egy a vietnámi háború elleni megmozdulásról az USA-ba, drogkereskedelem vádjával letartóztatták. Ekkor készült róla az a rabosítási fotó, melyen az égbe emeli öklét.

Jane Fonda vietnámi háború elleni aktivizmusát nem úgy kell elképzelni, hogy néha mikrofont ragadott mint színésznő, magasba emelte a kezét, aztán mindenki tapsolt és hazament. Fonda 1972-ben még Észak-Vietnámba is elutazott, ahol közvetlenül az amerikai csapatokhoz is beszélt egy rádiós közvetítésen, arra kérve őket, hogy gondolják végig szerepüket a háborúban, azt, hogy milyen parancsokat teljesítenek. Ez a hangfelvétel el is hangzik a Jane Fonda öt felvonásban című dokumentumfilmben, amit 2018 szeptemberében mutatott be az HBO.

Ha elmondanák nektek az igazat, hogy valójában mi a célpont, nem harcolnátok, nem gyilkolnátok. Nem azért születtetek, és anyáitok nem azért neveltek fel titeket, hogy gyilkosok legyetek. Mindannyiunknak meg kell próbálni, még ha nehéz is, de embernek maradni.

Ezzel a beszédével Fonda nyilvánvalóan nem nyerte el az amerikai kormány szimpátiáját, abból pedig egy kisebb botrány is lett, hogy Hanoiban felült a vietnámiak, vagyis az ellenség egyik légvédelmi gépágyújára. Az esetről nyilván készült egy fotó is, ami után megkapta a Hanoi Jane gúnynevet, hisz úgy tűnt, mintha ezzel az amerikaiak ellen fordulna.

Évekkel ezelőtt azt mondta, megbánta a dolgot, és utólag úgy érzi, hibát követett el, hisz nem akarta, hogy azt gondolják, a katonák ellen van. 2005-ben megjelent életrajzi könyvében is elnézést kért, miszerint a fotó készültekor nem gondolta végig, hogy min ül. „Hibát követtem el, amiért megfizettem, és továbbra is kemény árat fizetek érte” – mondta, arról viszont már nem beszélt, hogy azt megbánta-e, hogy Nixon elnök ellen is többször felemelte szavát.

Az aktivista életét ha egy kicsit más módon is, de a ’80-as években is folytatta. Akkori férje, Tom Hayden szintén aktivista volt, aki egy helyi választáson indult, és épp akkor alapított egy baloldali szervezetet, amihez pénzre is volt szükség. Na ekkor kezdett el Jane Fonda edzős videókat készíteni, az ebből befolyó pénzekkel pedig támogatni tudta férje szervezetét.

2005-ben Gloria Steinemmel és Robin Morgannel együtt létrehozták a Women’s Media Centert, egy olyan alapítványt, ami képzéseket nyújt, kampányokat vezényel le és azon dolgozik, hogy a nőket erőteljesen és láthatóan képviseljék a médiában, illetve hogy a nőkről szóló történeteket pontosabban mutassák be. 2016-ban ő is csatlakozott a Standing Rock rezervátumnál tüntetőkhöz, akik a Dakota Access Pipeline nevű vezeték építése ellen tiltakoztak.

Az előzőekhez hasonlóan mostani tüntetéssorozatánál is ismertségét használja ki, pontosabban fel, ennek köszönhetően pedig már olyan ismert emberek is részt vettek a tüntetéseket, mint Joaquin Phoenix vagy Martin Sheen. Fonda állítása szerint leginkább Greta Thunberg hatására kezdett bele 2019 végén a Fire Drill Fridays elnevezésű tüntetéssorozatba, amit péntekenként tartanak az Amerikai Egyesült Államok Capitoliuma előtt. Erről a 2019 decemberében, a New York Timesban megjelent véleménycikkében írt.

„Nem kell meglepődni azon, hogy hiszek a tüntetések erejében. Ezért költöztem Washingtonba, hogy elkezdjem a Fire Drill Fridayst, csatlakozva ezzel ahhoz a több millió fiatalhoz, akik azért tüntetnek, hogy meggyőzzék vezetőinket arról, tenni kell azért, hogy megmentsük a jövőt. Szembe kell néznünk a kegyetlen valósággal, hogy bolygónk gyorsan halad egy visszafordíthatatlan ponthoz, mely után már nem tehetünk semmit az ökoszisztéma megmentéséért. A tudósok szerint is kevesebb mint tizenegy évünk maradt, hogy a fosszilis tüzelőanyagok és az üvegházhatású gázok kibocsátását a a mostani felére csökkentsük, húsz évvel később pedig a nullára, hogy az évszázad végére stabilizálni tudjuk a hőmérséklet-emelkedést és teljesítsük a párizsi éghajlatvédelmi egyezményt. Tavaly nyáron, amikor az erőtüzek szörnyű pusztítást végeztek az otthonomban, Kalifornia államban, és az olyan fiatalok, mint Greta Thunberg erőteljesen emlékeztettek minket arra, hogy mi vagyunk az utolsó generáció, amelyik megelőzheti az elképzelhetetlen globális katasztrófát, úgy döntöttem, itt az idő, hogy én is többet tegyek.”

Thunbergről a Glamour 2019-es gáláján is beszélt, akkor azt mondta:

Soha nem találkoztam Greta Thunberggel, de megváltoztatta az életem. Szorongtam és depressziós voltam, mert tudtam, hogy nem teszek eleget a közelgő katasztrófa ellen. Elektromos autót vezetek, nincs egyszer használatos műanyag az otthonomban, kevesebb húst és kevesebb halat eszem. Igen, halból is kevesebbet, mert folyamatosan csökken a halállomány az óceán savasodása és a légkör melegedése miatt. Ezek fontos dolgok, amit mindannyiunknak meg kellene tennünk. Ám ez csak a kezdet, itt nem állhatunk meg. Ezekkel a lépéseinkkel és saját döntéseinkkel még nem jutunk el oda, ahova kell. Nem menthetjük meg a világot, ha betartjuk a szabályokat.

És Jane Fonda azóta sem tartja be a szabályokat. Minden pénteken tüntet, az utóbbi hónapokban elmondása szerint már ötször vették emiatt őrizetbe, ami nem szegi a kedvét, sőt. Az HBO dokumentumfilmjében fia, Troy Garity is azt mondta róla, „nem fog megállni. Ez az ő missziója. Az tartja kordában a démonait, hogy mindenáron jót akar tenni”.

Kiemelt kép: Jane Fondát letartóztatják egy tüntetésen, 2019. október 25-én. Fotó: John Lamparski/Getty Images