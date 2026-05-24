Egy éve ilyenkor: csilipaprikás kesztyűvel vizsgálta meg az aranyeres rabot a tiszalöki börtön doktornője

Egy éve ilyenkor a legolvasottabb anyag a 24.hu-n egy történelmi témájú cikk volt. De csak erős idegzetűeknek ajánljuk az újraolvasást:
Ez lehetett a világ legkegyetlenebb kivégzési módja
A szkapizmussal kivégzett perzsa katona 17 napig szenvedett, miközben testét rovarok emésztették fel.
Ha már kínzás: tavaly ilyenkor elképesztő hír érkezett a a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetből.
Csilipaprikás kesztyűvel vizsgálta meg az aranyeres rabot a tiszalöki börtön doktornője
Az ügyben négy személyt vádoltak meg.
Tiszalök után kapcsoljuk Domoszlót:
Nem vállalta egy hevesi katolikus pap egy roma férfi eltemetését, mert korábban zavarták a roma temetési szokások
A domoszlói plébános konkrétan azt nehezményezte, hogy a roma hagyomány szerint az elhunytat nem közvetlenül az egyházi szertartás után földelik el.
Most pedig Észak-Korea következik, és egy váratlan fordulat.
Kim Dzsongun szeme láttára dőlt vízbe az új észak-koreai romboló
A diktátor bűncselekménynek nevezte a történteket.
Végül pedig egy portré: a férfi, aki Kőbányáról indulva lett Mr. Universe, feleségül vett egy korabeli szexszimbólumot és hollywoodi sztárként magyarnak nevelte a gyerekeit. Ráadásul Arnold Schwarzenegger karrierjét is neki köszönhetjük.
„Mickey tényleg csodálatos, odaadó férj, de magyar!” – üres zsebbel és nagy mosollyal érkezett Amerikába a későbbi férfiideál
Kőbányáról indulva lett Mr. Universe, feleségül vett egy korabeli szexszimbólumot, westernhősöket játszott a filmvásznon, és hollywoodi sztárként is magyarnak nevelte a gyerekeit. Bemutatjuk Mickey Hargitayt!