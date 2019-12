Annyira részegen vezetett, hogy észre sem vette, hogy nincs gumi az egyik első keréken

Letartóztattak egy „hihetetlenül részeg” sofőrt az angliai Rotherham városában, aki olyan sokat ivott, hogy még azt sem vette észre, hogy a bal első kerékről hiányzik a gumi, és a felnin gurul – közölte South Yorkshire megye rendőrsége. A Twitter-oldalukon fotót is közöltek a Peugeot-ról.

Specials from #Rotherham found this Peugeot tonight and arrested its driver for an expired license, no insurance, leaving an RTC, not showing up to court (x2) and last but by no means least, for driving whilst so incredibly drunk he failed to realise he was missing a tyre 🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/kF8yo7mfvs

— SYP Specials (@SYP_Specials) December 14, 2019