Eilzabeth Hurley ikonikus ruhájának új verzióját most a fia vette fel

Damian Hurley modellkedik, és elképesztően hasonlít az anyjára.

Ugye minenkinek megvan az az ikonikus fekete Versace-ruha, amit Elizabeth Hurley 1994-ben viselt a Négy esküvő és egy temetés prermierjén Hugh Grant oldalán?

Ez az a ruha, ami oldalt hatalmas, arany biztosítótűkkel volt díszítve.

Mindezt azért volt nagyon fontos most felidézni, mert Hurley-nek van egy fia, Damian Hurley, aki anyjához hasonlóan szintén modellkedik, emellett pedig elképesztően hasonlít is az anyjára, amire persze rásegít az is, hogy hosszú a haja.

A hasonlóságra pedig rádobott egy lapáttal az is, hogy a 17 éves Damian Hurley most egy eseményen egy olyan fekete öltönyben jelent meg, aminek oldalán hatalmas, arany biztosítőtűk voltak.

Nyilván nem véletlenül.

Kiemelt kép: Dave Benett/Hulton Archive/Getty Images