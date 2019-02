Elmarad Curtis és a Beerseewalk erdélyi koncertje

View this post on Instagram

Helyi szervezési hiányossagok miatt sajnos elmarad a csütörtöki BSW LIVE és CURTIS koncert Kolozsváron. Nem rajtunk és nem Curtisen múlt a dolog! A Fire Events-el a továbbiakban nem kívánunk együtt dolgozni és másnak sem javasoljuk. ✋🏿 VISZONT TAVASSZAL ÉRKEZÜNK ERDÉLYBE TÖBB ÁLLOMÁSRA IS A ZENEKARRAL! 🤘🏽 #bswlive #bsw #live #band #street #rap #hiphop #pop #trap #music #band @curtis4ker

