Whoopi Goldbergnek feltűnt volna, ha Liam Neeson tényleg rasszista

Whoopi Goldberg színésznő az ABC The View című műsorának meghívott vendége volta, ahol szóba jött Liam Neeson rasszistának nevezett nyilatkozata is, ami nagyon felkavarta az USA állóvizét. Emiatt egyébként Neeson új filmjének premierjét is elhalasztották, de más, tévés szerepléseit is lemondták. Whoopi Goldbert azonban védelmébe vette az Oscar-díjas színészt:

Az emberek néha dühvel a fejükben járkálnak az utcán. Ettől lenne rasszista? Ó, dehogy! Nagyon régóta ismerem őt, szerintem feltűnt volna, ha az lenne. Nyugodtan kijelenthetem: ő egyáltalán nem rasszista. Egyáltalán nem meglepő, hogy valaki dühös lesz attól, hogy egy szerettével ilyesmi történik, emiatt pedig ő is támadni akar. Csinált, amit csinált, de rájött, hogy ez nagyon rossz dolog, nem helyes út

— vedte védelmébe az ír színészt Goldberg.

Kiemelt kép: Dia Dipasupil/Getty Images for Lincoln Center