ByeAlex úgy érzi, már-már rituálé lett, hogy minden adásban köszönti édesanyját

Mint arról mi is beszámoltunk, mióta az X-Faktor mentorszékében ül, ByeAlex azóta gyakorlatilag minden élő show alkalmával – legalább egyszer, de volt, hogy többször is – a nézők mellett külön kiemelten köszöntötte édesanyját. A RTL Klub tehetségkutatójának zsűrije egy összeállítást is megosztott Instagram-oldalán, a Borsnak pedig elárulta, már-már rituáléként gondol köszöntésekre.

ByeAlex nem tervezte el előre, hogy rendszeressé teszi a köszöntéseket, ám édesanyja az első után megemlítette, hogy jól esett neki.

Tudatosan vittem tovább, hogy külön is köszöntöm, mert tudtam, hogy örömet szerzek neki. Anyukám mindig megemlíti, hogy jól esett neki, hogy szóltam hozzá, és a legutóbbi adás után azt mondta, az is jól esett neki, hogy Puskás Peti is köszöntötte őt. Minden adásban volt, eddig sosem maradt ki, már-már rituálé lett

– mesélte a Borsnak a mentor, aki azt is hozzátette, hogy egészen a döntőig folytatni fogja a hagyományt.

Kiemelt kép: Instagram/@byelalexittvan