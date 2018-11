Tekashi69 ártatlannak vallja magát, de a családját nagyon félti

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Tekashi69-t – eredeti nevén Daniel Hernandez – vasárnap letartóztatták, miután utcai lövöldözésbe keveredett. A 22 éves rapperről ezt követően kiderült, hogy egy veszélye bűnbanda, a New York-i Nine Trey tagja volt, ami miatt életfogytig tartó börtönbüntetésre számíthat és aminek az alátámasztására a rendőrség már fényképes bizonyítékot is talált. A TMZ információi szerint azonban Tekashi még így is ártatlannak vallja magát, csládját azonban félti.

A hírportálnak a rapper ügyvédje, Lance Lazzaro nyilatkozott, aki szerint Hernandez jól van.

Daniel hangulata jó, mivel tudja, hogy ártatlan. Rendkívül aggódik viszont a családjáért

– mondta az ügyvéd.

A rendőrség szerint amúgy Tekashinak – akinek amúgy van egy három éves kislánya – jó oka van az aggodalomra, hiszen egykori munkatársai fenyegették meg őt, akik a gyilkosságtól sem riadnak vissza.

