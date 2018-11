Ki ez a szivárványhajú, tetovált arcú bohóc, aki miatt majdnem lelőtték Nicki Minajt?

A múlt héten két ismeretlen adott le lövéseket egy villára, ahol éppen egy klipforgatás zajlott. Ha Nicki Minaj előbb érkezik meg, valószínűleg őt találják el a lövések. A támadók vélhetően a Tekashi 6ix9ine nevű rappert szerették volna eltenni láb alól, de nem tudták, hogy utolsó pillanatban öltözőt cserélt Minaj-zsal. Ugyanakkor ha végignézünk Tekashi69 rövid, ám annál eseménydúsabb eddigi karrierjén, akkor nem annyira meglepő, ami történt. Botrányokból él, generálja őket, és a sikerének kulcsa, hogy kiválóan irányítja magára a figyelmet és használja a médiát, nyugodtan nevezhetjük a rapperek Donald Trumpjának is akár.

Majdnem lelőtték Nicki Minaj-t egy klipforgatáson Kanye West a forgatás helyszínén volt, amikor a lövések eldörrentek.

És mindez Szlovákiából indult!

Tekashi 6ix9ine, aki több verzióját is használja művésznevének (Tekashi69, Teka$hi69, és ezek különböző verziói) Daniel Hernandezként látta meg a napvilágot 1996-ban New Yorkban. Nyolcadikos volt, amikor kicsapták az iskolából, nagyjából ebben az időben lett apja gyilkosság áldozata. Így nem is folytatta az iskolást, hanem különböző melók révén próbált segíteni családjának, de igen fiatalon a fűdílerkedésnél kötött ki. Egyszer pont a hatóságok figyelme miatt volt Szlovákiában, amikor egy FCK THEM nevű helyi kiadó felfigyelt egy fotójára a neten és kapcsolatba lépett vele – legalábbis egy Reddit-felhasználó elmondása alapján. Kissé zavaros ugyan az idővonal, de akkoriban szerzett némi netes hírnevet magának Hernandez, hála saját gyártású Pussy Eater 69 (magyarul Punci Evő 69), HIV, STD és hasonló, figyelemfelkeltő feliratú ruháival.



Talán erre haraphatott rá a kassai kiadót működtető Haha Crew. Saját bevallása szerint nem voltak komoly tervei zenei karrierről. A FCK THEM megkeresése után kezdett el zenét csinálni, a No Jumper podcastben így fogalmazott a zenei karrierjének kezdetéről:

Csak szórakozásból kezdtem el rappelni, ha lehetek őszinte. Nem akartam rapper lenni, vagy ilyesmi. De elkezdtem zenét csinálni, és mindenki azt mondta, »Haver, rohadt jól nézel ki!«

A nagy áttörés viszont 2017-ben jött, amikor egy Instagramra posztolt fotója nagyobb nyilvánosságot kapott a Reddit nevű közösségi oldalon, hála furcsa külsejének, védjegyévé vált stílusjegyeivel: a szivárvány összes színében virító haj és fogsor, hatalmas arctetoválások, köztük egy hatalmas 69-es a bal szemöldöke felett. Ez hamar ráirányította a figyelmet a zenéjére is.

Ezt a figyelmet meglovagolva tavaly októberben kiadta első hivatalos kislemezét, a Gummot, ami a 12. helyig jutott a Billboard Hot100 slágerlistán. A hozzá készült videóban vörös kendővel pózol egy nagyobb, szintén vörös kendős és ruhás ember mögött, ez a Bloods nevű New York-i bűnbanda egyezményes jele.

Na de csak azért lett híres, mert furán néz ki?

Részben, de ennél komplexebb a dolog. Tekashi karrierjének kezdete, külseje, és zenéje is kiválóan illett bele az akkori zenei trendekbe. Akkoriban haraptak rá a hip-hop rajongó fiatalok egy rakás előadókra, akiket jobb név helyett „Soundcloud rappereknek” neveztek, mivel nagy részük a zenemegosztó oldalon szerzett rajongói bázisuk révén lettek ismertek. Ezek mellett közös volt még ezekben az előadókban gyakran az agresszív hangzás, a kamaszos világfájdalom, az erőszakos szövegek, és persze az animéket idéző extrém külső. Ennek a trendnek volt a legbefutottabb előadója a nemrég elhunyt XXXTentacion, de Lil Xan-t, vagy a drogtúladagolásban elhunyt Lil Peepet is be szokták sorolni ebbe a kategóriába.

Halála után vált listavezetővé a fiatal rapper Több száma is előkelő helyet foglal el a Billboard toplistáján XXXTentacionnak, akit másfél hete öltek meg.

Mivel újnak hatott a műfajon belül, volt egyfajta punk attitűdje, és a kérdéses előadók alá is támasztották imázsukat balhékkal és jogi problémákkal, így a tizenévesek teljesen rákattantak, és igen erős számokat voltak képesek produkálni streaming szolgáltatásokon és videómegosztókon. Ami mondjuk a ’90-es évek kamaszainak a Wu-Tang Clan, vagy éppen Ganxta Zolee és a Kartell volt, az a mostani generációnak gyakorlatilag XXXTentacion és 6ix9ine, meg a hozzá hasonló, a klasszikus médiának túl problémás előadók.

Azok, akiktől a szülők óvnak.

Persze a média figyelmének fenntartása az igazi kulcs a sikeréhez

Tökéletesen ismerte fel az ebben a trendben rejlő üzleti lehetőségeket és érzett rá a célcsoportja igényeire. Elkezdte tökéletesen játszani a maga módján azt a játékot, aminek mondjuk Kim Kardashian az ásza, és aminek lényege a folyamatos figyelem. Botrányokat generál, amire a média mindig ráharap, beszól, akinek csak lehet, valósággal lehetetlen összefoglalni minden ilyen húzását, mivel minden hétre jut valami, ami miatt hír lesz belőle az amerikai sajtóban. Íme néhány emlékezetesebb:

Chief Keef kritizálta a zenéjét, úgyhogy nyilvánosan ultimátumot adott neki, hogy van 48 órája megölni őt New Yorkban. Chief Keef oda is utazott, de fegyveres támadás áldozata lett, megúszta az esetet komoly sérülés nélkül. 6ix9ine később elárulta, hogy végig Los Angeles-ben volt, tagadta, hogy köze lenne a támadáshoz.

kritizálta a zenéjét, úgyhogy nyilvánosan ultimátumot adott neki, hogy van 48 órája megölni őt New Yorkban. Chief Keef oda is utazott, de fegyveres támadás áldozata lett, megúszta az esetet komoly sérülés nélkül. 6ix9ine később elárulta, hogy végig Los Angeles-ben volt, tagadta, hogy köze lenne a támadáshoz. Júliusban állítása szerint elrabolták, kirabolták, majd összeverték, de sikerült az ismeretlen tettesek furgonjából kiugrania és elmenekülnie. Az eset pont a Nicki Minaj-zsal közös Fefe számának klippremierje előtt történt, így sokan rögtön kamut szimatoltak. Nem ok nélkül, ugyanis bár a rendőrség nyomozni kezdett, nem tettek feljelentést az elkövetők ellen és nem is volt együttműködő a hatóságokkal a rapper.

Egy 16 éves rajongója fotót készített róla telefonjával, amire a rapper elkezdte fojtogatni a srácot, fenyegetve, hogy baj lesz, ha nem törli a képet azonnal, méghozzá a családja szeme láttára. Vádat emeltek ellene, de végül ejtették az ügyet, hála annak, hogy a srác kérte a meghallgatáson, hogy ne ítéljék el támadóját. Miután ejtették, egy szelfit is lőttek együtt, ugyanakkor nem kizárt, hogy a srác és családja a sztár stábjának nyomására döntött így.

Van rosszabb

2014-ben egy akkor 13 éves lánnyal létesített szexuális kapcsolatot két másik férfival egyetemben, az esetet pedig rögzítették, az akkor 18 éves rapper pedig feltöltötte a felvételeket az internetre. Miután a lány szülei tudomást szereztek róla, rögtön pert indítottak ellene, de a kényes részletek és saját, illetve lányuk személyazonosságát védve kérték az ügy részleteinek titokban tartását a nyilvánosság előtt. Ezt pedig 6ix9ine tökéletesen ki is használta, felépítve a saját narratíváját, ami szerint még kiskorú volt ő is, ő nem csinált semmit, csak szerepel a felvételen, egy DJ Akademiks-szel készített interjúban pedig tagadta, hogy tudott a lány koráról, mondván, többnek nézett ki. A Jezebel viszont megszerezte a bírósági iratait az ügynek, ami ellent mondott mindennek.

Végül megúszta 4 év próbaidővel és közmunkával.

Továbbá írnia kellett egy bocsánatkérő levelet a lánynak, ezt persze ő az ügy részleteinek ismerése előtt úgy adta elő, mintha magától tette volna, lelkiismereti okokból, valójában a bíróság kötelezte rá. Sőt, elkerülte azt is, hogy bekerüljön a neve a szexuális ragadozók nyilvános adatbázisába, hiába volt három videóbizonyíték pedofíliára. Egyébként ez nem az első eset volt, hogy hasonló vádak érték, a Babe-ben jelent meg egy lány sztorija, akinek szexuális kapcsolata volt a rapperrel úgy, hogy az tudott arról, hogy fiatalkorú, de ő nem emelt vádat, pusztán jelezni szerette volna, hogy nem elszigetelt eset volt a korábbi. Ugyanakkor ez nem igazán ártott az imázsának.

Közönsége nem balhéi ellenére, hanem balhéi miatt is rajonganak érte

Bár a nagy fesztiválok (attól tartva, hogy veszélyeztetné a résztvevők biztonságát a jelenléte) félnek meghívni őt, egyre sikeresebb lesz minden egyes héttel. A pedofíliaügye lepergett róla, hála annak, hogy túl hangoztak vissza saját hamis állításai rajongói és a sajtó révén, akárcsak mondjuk Donald Trumpnál. Ráadásul olyan nagy nevek akarnak együtt dolgozni vele, mint Nicki Minaj, vagy Kanye West, közönségük növelését remélve tőle, egyben validálva őt. Minaj szerette volna, ha együtt adják elő az MTV Video Music Awards-on közös számukat, de nem engedték neki – árulta el rádiós műsorában, a QueenRadio-ban. A kritikát pedig azzal söpörte le, hogy ha ismer és kedvel valamit, nem érdekli, mit állítanak mások róla. Ez nem meglepő tőle, ugyanis testvérét is pedofíliával vádolták és mellette is kiállt. Inkább csak lehangoló.

Kérdés, hogy meddig mehet ez így

Az elmúlt hét tanulsága szerint ugyanis ez a sztori akár börtönnel vagy halállal is véget érhet számára. Két ügy kapcsán is vizsgálják, hogy megsértette-e a próbaidejét, például egy felmentését ünneplő bulin történő lövöldözés kapcsán, aminek a menedzsere a vádlottja jelenleg, de ha a bíróság bűnrészesnek találja, akkor börtönbe fog kerülni. Ezen túl valószínűleg nem a múlt heti merénylet lesz az utolsó, hála annak, hogy veszélyes bűnözőkkel is összekap némi plusz figyelemért cserébe. A mostani eset is csak kiváló lehetőség számára új videójának promózásához. A zeneipar pedig jól jár anyagilag a hozzá hasonló előadókkal, mivel rengeteg pénzt lehet promóción spórolni, ha az előadó folyamatosan témát szolgáltat a sajtónak, és képes kiépíteni olyan imázst, amivel nem létezik számára rossz sajtó. 6ix9ine ugyanis semmi forradalmit nem csinált, pusztán kihasználta a rendszert, amiben egy hozzá hasonló figura sikeres és érintetlen tud maradni. Ha pedig történik vele valami, vagy csak csökken az érdeklődés iránta, lesz majd újabb és extrémebb figura, hogy kihasználja ugyanazt a hibás rendszert.

A cikkhez nagy segítséget nyújtott a Vulture és a Pitchfork vonatkozó cikke.

Kiemelt kép: Thaddaeus McAdams/FilmMagic