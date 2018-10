Vilmos herceget „fehér megmentő komplexussal” vádolják

Van az angolban egy kifejezés – „white savior complex”, ami magyarul és szó szerinti fordításban annyit tesz, hogy „fehér megmentő komplexus”. Ennek a lényege röviden annyi, hogy vannak a művelt és kulturált, jól szocializált – általában fehér – emberek, illetve a barbár, civilázalatlan – általában sötétebb bőrű – emberek, akiket az előbbiek meg akarnak menteni, és beilleszteni az általuk képviselt értékrendbe. Valahogy így lehet leírni azt, amivel most Vilmos herceget vádolják többen is a Cosmopolitan szerint, miután egy nemrég bemutatott filmben a brit herceg Afrikában, azon belül is Tanzániában jótékonykodik és tesz a vadállomány megmentéséért.

A probléma a kritikusok szerint az a filmmel, hogy abban javarészt fehér bőrű embereket szólaltatnak meg, és alig tűnik fel benne helyi lakos. Pontosabban állítólag mindössze egyetlen afrikai, egy tanuló tűnik fel benne és ő is arról beszél, milyen vezetői készségei vannak Vilmos hercegnek.

A herceg nem kommentálta az őt ért negatív kritikákat, a héten azonban megszólalt egy Londonban megtartott konferencián, aminek témája az illegális vadállat-kereskedelem volt.

Az orvvadászat egy gazdasági bűncselekmény a hétköznapi emberek illetve jövőjük ellen, és szívfacsaró belegondolni abba, hogy mire a gyerekeim, György, Charlotte és Lajos huszonévesek lesznek, elefántok, rinocéroszok és tigrisek talán már nem élnek majd vadon

– mondta Vilmos.

Kiemelt kép: Richard Stonehouse/Getty Images