Öt év után megnézhetjük Chrissy Teigenék esküvői fotóját

Ha van sztárpár, akiknek kapcsolatára minden bűntudat nélkül irigykedhetünk, azok nem mások, mint Chrissy Teigen és John Legend.

A modell és a tízszeres Grammy-díjas énekes 12 évvel ezelőtt, Legend egyik klipjének a forgatásán ismerkedtek meg, majd 2013. szeptember 14-én az olaszországi Comóban össze is házasodtak. Teigen most, 5 évvel később Instagram-oldalán mutatta meg egyik esküvői fotójukat, amelyhez megható üzenetet is írt férjének címezve.

12 évvel ezelőtt ezen a napon találkoztam életem férfijával, majd 5 évvel ezelőtt ezen a napon összeházasodtunk. Van két gyerekünk, néhány kutyánk és egy életünk, amiért hálás vagyok. Mindenem, szeretlek és büszke vagyok a történetre, amit együtt alkottunk

– írta a bejegyzéshez a modell.

