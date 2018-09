Létezik egyáltalán annyi díj, amennyit John Legend egy polcra felpakolt?

Azt eddig is tudtuk, hogy John Legend jelenleg az egyik legtehetségesebb és legsikeresebb énekes, és hogy ezért elég sűrűn is jutalmazzák őt különböző díjakkal, ám amikor szembesülünk azzal, hogy ez valójában mennyi trófeát is jelent, felmerül a kérdés, hogy létezik-e egyáltalán ennyi díj.

Az történt ugyanis, hogy az énekes egy Instagram-sztorijában – amiben amúgy még csak nem is a díjairól mesélt – megvillant az a polcrendszer, amire díjait sorakoztatta fel. És, hogy nekünk erről mi jut eszünkbe? Hát, hogy sok.

John Legend amúgy magáénak tudhat:

egy American Music Awards -ot;

-ot; 2 BET -díjat;

-díjat; 10 Grammy -díjat;

-díjat; egy MOBO -díjat;

-díjat; egy MTV Music Awards -ot;

-ot; 2 NAACP Image-díjat;

Image-díjat; 5 Soul Train Music -díjat;

-díjat; egy Oscar -díjat;

-díjat; egy Emmy -díjat;

-díjat; és egy Tony-díjat;

Kiemelt kép: Greg Doherty/Getty Images