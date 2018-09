Kim Kardashian ruhapróbáló modelleket alkalmaz, nehogy elfáradjon

Kemény az élet Hollywoodban. Kim Kardashiannak például már annyi a dolga, hogy ideje és energiája sincs felpróbálni a ruhákat – pontosabban azokat a ruhákat, amiket férje tervez –, ezért modelleket alkalmaz, akik helyette próbálják fel a ruhákat. Természetesen ezek a nők ugyanakkora méretekkel rendelkeznek, mint ő – remélhetőleg nem rendelésre műtötték őket olyanra –,

és gyakorlatilag ők Kim Kardashian saját élő és beszélő próbababái, akik naponta több órán át ruhákat vesznek fel és le.

Kardashian a People-nek arról is beszélt, hogy ruhapróbáló modelljeinek egyszer a komplett gardróbját is elküldte, de arról nem volt szó, hogy a vintage-zsinórtangáját is felhúzta-e magára valemelyikük.

Kiemelt kép: Presley Ann/Getty Images