Ilyen az örök szerelem: minden nap 10 kilométert gyalogol a 99 éves bácsi, hogy láthassa kórházban fekvő feleségét

Rekkenő hőségben, esőben és hóesésben is legyalogolja a távot, hogy együtt lehessen élete szerelmével.

Öt kilométer oda, és öt kilométer vissza. Minden egyes nap ennyit gyalogol a New York állambeli Rochesterben élő Luther Younger, hogy láthassa kórházban fekvő feleségét. Ez a táv már egy ötvenéves embernek is megterhelő lenne, de a közel százéves Younger könnyedén teljesíti. Hóesésben, esőben és kánikulai hőségben is. És közben még szaladni is szokott.

Folyamatosan megkapom, hogy viselkedjek a koromhoz illően – na persze. Csak irigykednek

– mondta el az egykori tengerészgyalogos a CBS News riporterének, aki végigkísérte útján az idős férfit. És alig tudta tartani vele a tempót.

Younger feleségét 9 évvel ezelőtt diagnosztizálták agydaganattal, és azóta rendszeresen kénytelen kórházban feküdni, olykor hónapokon át. A férfi pedig minden egyes nap meglátogatja, gyalog téve meg a távot.

A férfi a CBS-nek elmondta: várhatna arra, hogy lánya autóval elvigye a kórházba, vagy mehetne busszal is, de nem akar ezekre várni. Mert ő csak arra vágyik, hogy láthassa a feleségét, és nem akar tétlenül várakozni. Emellett szeret gyalogolni.

Elmondása szerint rendszeresen fel szokták neki ajánlani autósok, hogy elviszik, de ezeket vissza szokta utasítani. Mint elmondta, a séta kitisztja a fejét, emelett mindig is kemény fizikai munkát végzett, és büszke arra, hogy 99 évesen is milyen jó formában van. A CBS riporterét például azzal lepte meg, hogy indulás előtt a padlóra vetette magát, és fekvőtámaszokat kezdett el csinálni.

Lánya, Lutheta elmondta, hiába próbál apjának fuvart szerezni, a férfi rendszeresen visszautasítja a lehetőséget. „Azt mondja, ez tartja életben” – közölte a nő. De a tíz kilométeres sétával nem csak fizikai erejét bizonyítja minden egyes nap, hanem szerelmét is felesége iránt, akit ugyanúgy imád, mint fél évszázada, amikor feleségül vette.

Ő egy gyönyörű hölgy, aki férfit faragott belőlem. Azért szeretem, mert kemény. Ilyen nő kell nekem.

A kiemelt fotón Luther Younger, és felesége. Fotó:CBS News