Nem mindennapi pillanat, ahogy egy pár mindkét tagja egyszerre kérné meg a másik kezét

Rengetegen mennek azért Disneylandbe, hogy az eljegyzésekről híres Hamupipőke kastély előtt kérjék meg a párjuk kezét, majd kiposztolhassák a közösségi médiára, hogy milyen romantikusra sikerült a nagy pillanat. És ami még ennél zseniálisabb?

Az a páros, akik egyszerre kérték meg egymás kezét.

Kasey egy szabadúszó író Kaliforniából, Jesse pedig egy New York-i egészsgségügyi vállalat menedzsere. Twitteren ismerték meg egymást és a távolság se zavarta őket abban, hogy összejöjjenek. 2016 nyarán elmentek megnézni a Niagara Vízesést, majd a következő közös kirándulásuk Disneylandbe vezetett.

– mondta Jesse a Cosmopolitannak.

Mindketten imádják a Mickey egér klubját és egyik halloween alkalmából Disney karaktereknek is öltöztek – Aranyhajnak és Flynnek az Aranyhaj és a nagy gubancból. Így már nem meglepő, hogy végül ők is a Hamupipőke kastély.

Mikor Jesse elővette a gyűrűt, barátja nevetve kérdezte meg tőle

Mire ő is előhalászott egy Ariel inspirálta jegygyűrűt a hátizsákjából.

– nyilatkozták. Természetesen végül mindketten igent mondtak és sírva ölelték meg egymást.

A vicces kézkérést videóra is vették persze, íme:

TELL ME WHY WE JUST PROPOSED TO EACH OTHER AT THE SAME TIME AT OUR FAVORITE PLACE I’M SPEECHLESS pic.twitter.com/UaKcQlRTnP

— jesse 🦇 (@virgoprincxss) August 20, 2018