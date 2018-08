Ezek után nem lehet kérdés, miért utálják ennyien Gwyneth Paltrow-t

Gwyneth Paltrow nemrég egy interjúban beszélt arról, rosszul érintette, hogy 2013-ban ő lett a leggyűlöltebb celeb. De mégis mit tett Gwyneth Paltrow, hogy az emberek annyira kikészülnek már a neve hallatán is, hogy még a nőverő Chris Brownt is szívesebben elviselnék maguk mellett? Elég sok mindent.

Ha Gwyneth Paltrow-t valaki eddig csak színészi teljesítménye miatt ismerte és nem érti mi ez a nagy gyűlölködés irányába, annak ideje megismernie először Paltrow vállalkozását, a Goopot. A Goop egyszerre életmódmagazin és webshop, ahol elképesztő áron lehet hozzájutni feleslegesnél feleslegesebb termékekhez. Többek közt:

vaginagőzölőhöz,

kávés végbéltisztító szetthez,

vaginába felhelyezhető, gyógyító jáde tojáshoz,

na meg az auravédő, vámpírriasztó spray-hez, aminek segítségével megszabadulhatunk minden rossztól, illetve az azt okozó emberektől.

Mondjuk ezzel simán be is lehetne fejezni ezt a cikket, mert aki ezek után nem érti, miért lehet utálni Paltrow-t, annak már mindegy. De még közel sincs vége az őrültségeknek, Gwyneth Paltrow egészen elképesztően tehetséges abban, hogy miként ontsa magából a hülyeséget.

Egy régi interjújában például képes volt azt nyilatkozni, hogy a napozás senkinek sem árthat, vagyis azok, akik bőrrákosak lettek, valószínűleg csak hallucinálták betegségüket. Paltrow szerint az embereknek szüksége van a napsütésre, és nem gondolja, hogy

bármi, ami természetes, az rosszat tehet az embernek.

A napozással kapcsolatos nézeteit egyébként vélhetően józanon nyilatkozta, de előfordult már, hogy pár pohár után beszélt olyanokról, amire nem feltétlenül voltunk kíváncsiak. 2013-ban – tökre nem mellékesen abban az évben, amikor a leggyűlöltebb celeb lett – Paltrow azok után adott interjút egy rádióban, hogy éhgyomorra megivott pár pohár Martinit és egy kis bort. Elmondta, hogy utálta a Met-gálát, ahol akkor olyan ruhát hordott, amiből kilógott mindene és emiatt kénytelen volt megborotválkozni, pedig egyébként szőrös, a bugyija pedig alapesetben összetartja a szőrt, ami nélkül úgy néz ki, mint egy nyolcéves kislány. Paltrow-nak azért is árthatott meg ennyire az alkohol, mert amúgy imád böjtölni, vagyis gyakorlatilag koplal, így valószínűleg attól is be tud már rúgni, ha a szomszéd szobában kinyitnak egy üveg bort.

2014-ben a gyűlöletet azzal fokozta, hogy akkori férjével, Chris Martinnal közösen kiadtak egy nyilatkozatot, miszerint befejezik kapcsolatukat. Ezzel nem is lett volna semmi gond, ha szakításukra Paltrow nem talál ki egy addig ismeretlen kifejezést,

a tudatos eloldozást.

Angolul mindezt Conscious Uncouplingnak nevezte el oldalán, ahol hosszasan taglalta, hogy miért döntöttek úgy énekes pasijával, hogy akkor ennyi volt.

Persze egy igazi Paltrow-rajongó mondhatná most, hogy ezek mind évekkel ezelőtt történtek, a tudatos eloldozás kifejezést pedig még Paltrow is bevallottan megbánta azóta, szóval igazán megbocsáthatnánk már neki. De sajnos nem megy, amíg oldalán olyan gyógyító testmatricát árulnak, ami állításuk szerint olyan szénszállal rendelkezik, mint amilyen a Nasa űrhajósainak ruhájában is van, pláne ha utóbbit a Nasa külön közleményben tagadta és nevezte hülyeségnek. A bónusz már csak az, hogy a Goop a testmatricáról írt cikkének címébe képes volt zárójelbe egy felkiáltójel kíséretében odaírni, hogy TÉNYLEG gyógyít – ha valaki esetleg kételkedett volna.

Szorosan utóbbihoz tartozik Paltrow legutóbbi alakítása is, hogy a színésznő hosszas tárgyalások után sem akarta beengedni magazinja, a Goop mögé az óriáskiadó Condé Nastot, ami fact-checkelni akarta a Goopon megjelent összes addigi cikket. Paltrow ebből nem kért, valószínűleg azért, mert sejtette, hogy a cikkek átfutása után gyakorlatilag törölhetik az egész oldalt. Paltrow és életmód magazinja ugyanis olyan emberekkel is akart interjúkat a lapba, akik nem hagyományos módon gyógyítanak, a Condé Nast viszont ragaszkodott ahhoz, hogy a cikkekben megjelent állítások orvosilag is igazolhatóak legyenek, ami egy természetgyógyásszal készült interjú esetén kicsit nehézkes.

Kiemelt kép: Theo Wargo/NBC/Getty Images