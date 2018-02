Kávét pumpálnak a végbelükbe az emberek az új életmód-elmebaj miatt

Gwyneth Paltrow újabb idiótaságra vette rá a népet, de jobb nem hallgatni rá.

Persze mondhatnánk, hogy aki Gwyneth Paltrow-ra hallgat életmódkérdésekben, az meg is érdemli, hiszen a színésznő az utóbbi időben meredekebbnél meredekebb áltudományos, sőt, sok esetben konkrétan káros alternatív gyógyászati és egészségmegőrzési termékekhez és eljárásokhoz adta a nevét vaginába dugott jáde kövektől kezdve karbonszálas gyógytapaszig. Az információ korában a tudatlanság döntés kérdése, ugyanakkor nem árt néha felhívni a figyelmet arra, hogy nem biztos, hogy azért, mert szép, gazdag és híres, egyből orvosi kérdésekben is hiteles tanácsadó valaki. Így aztán muszáj beszélni arról, hogy az újabb Gwyneth Paltrow által terjesztett őrülettel mi is a gond. Hogy mi ez az új trend? Hát, kérem szépen, kapaszkodjon meg mindenki: Paltrow szerint időközönként

kávét kell pumpálni a végbélbe.

Nehéz megszólalni ezekben a percekben, pláne vizuálisabb alkatoknak, akik most sírva röhögnek, mert látják lelki szemeik előtt Paltrow-t ebben a helyzetben, de nézzük, miről is van szó.

A kávés beöntést nem Paltrow és sleppje találta fel, az ánuszba juttatott csövön keresztül a vastagbélbe injektált kávé jó ideje létező ötlet az egészségpiacon, konkrétan már az ókori Egyiptomban is próbálkoztak vele, az 1920-as évek óta pedig újra és újra felüti a fejét a hiedelem, hogy ilyen módon megtisztíthatók a belek, méregteleníthető a máj.

Holott jó ideje tudjuk, hogy a méregtelenítés mint fogalom, ahogy az életmódbiznisz használja, egyszerűen nem létezik. A kávés vagy bármilyen egyéb beöntésekkel kapcsolatban a szakértők rendre elmondják, hogy a belekben lévő salakanyagot a bélmozgás dolga kimozgatni onnan, ezt meg is teszi, így az irrigálás egyszerűen a kamu orvoslás egy válfaja. Amellett, hogy nincsen bizonyított pozitív hatása, ezek az úgynevezett méregtelenítő megoldások még károsak is lehetnek: perforálódhat a bél, sérülhet a belek baktériumkultúrája, hasfájás, hányás jelentkezhet, felborulhat a test elektrolit-háztartása, veseelégtelenség léphet fel.

Paltrow weboldalán a kávébeöntéshez használt rendszert 135 dollárért, azaz úgy 34 ezer forintért árulják.