Piastri tükörsimán nyerte a Bahreini Nagydíjat, de a McLaren dupla győzelme elmaradt

Rajt-cél győzelmet aratott Oscar Piastri a Forma-1-es Bahreini Nagydíjon.

Az ausztrál versenyzőnek semmi nehézséget nem okozott a futamgyőzelem, jól kapta el a rajtot, majd végig az élen haladva ért célba. Csapattársa, Lando Norris már jóval nehezebb versenyt futott, mert a rajtnál idő előtt előrébb gurult az autója. Pedig remekül kapta el az indulást, azonnal előre tört, de ötmásodperces büntetést kapott.

A vártnál sokkal jobban koptak a gumik, ezért óriási taktikázás zajlott a kerékcserékkel. Végül azonban nem ez kavart be, hanem a sok pályára kerülő törmelék. Carlos Sainz több ellenfelével is összeakasztotta a bajszát, végül Cunoda Jukival ért össze úgy a kocsija, hogy behívták a biztonsági autót. A Ferrari nem sokkal korábban váltott keveréket, ezért nem tudott igazán érvényesülni a taktikai előnye, az újraindításnál viszont továbbra is érinthetetlen volt Piastri.

Tsunoda and Sainz coming together as they battled for P6 👀 The clash deposited debris on the track and has brought out the Safety Car #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/gwH0DM96ev — Formula 1 (@F1) April 13, 2025

Lewis Hamilton viszont szépen apránként lépkedett följebb a sorrendben, míg a Red Bull két versenyzője látványosan szenvedett, bár az istállóban se volt minden kerek, a kerékcseréknél több berendezés is hibásnak tűnt. Ha már meghibásodás, Russellt azzal sokkolta a csapata, hogy a DRS-rendszere meghibásodhatott. Charles Leclerc-t ugyanis úgy előzte meg, hogy a hátsó szárnyán kinyílt a DRS, pedig nem lett volna szabad használnia.

8 fotó

Ezek után még a nyakár is megkapta Norrist, de az utolsó körökben meg tudta őrizni a pozícióját Russell. Az autóját viszont megvizsgálják a futam után, ezért nem lehet teljesen nyugodt. Végül Piastri, Russell, Norris, Leclerc, Hamilton sorrendben ért be az élmezőny a nagy kavarodás végén, a címvédő Max Verstappen csak hatodik helyen zárt. Mindkét Haas-pilóta pontot szerzett, ahogyan Cunoda is az első tízben végzett, idén először.