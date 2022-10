Nem tartotta be a költségplafont a Red Bull Forma-1-es csapata

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) vizsgálata szerint a Red Bull és az Aston Martin is megsértette a költségplafonra vonatkozó szabályt 2021-ben.

Sajtóhírek szerint két csapat is túlköltekezte magát 2021-ben.

A 2022-es Szingapúri Nagydíj idején kapta fel a sajtó, hogy a két istálló túllépte a 2021-ben 145 millió dollárban meghatározott költségvetési plafont. Kivizsgálta az esetet az FIA, amelynek október 10-i közleménye szerint az immár kétszeres világbajnok holland Max Verstappen csapata eljárási szabályt sértett, illetve kisebb mértékben költekezett túl a megengedettnél.

FIA completes review under the 2021 FIA Formula 1 Financial Regulations https://t.co/ShX1dIuttZ

— FIA (@fia) October 10, 2022