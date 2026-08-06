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Az Inter Miami magyar szélsője lesgólig jutott, de Lionel Messivel volt egy kezdőcsapatban

Pintér Dániel érvénytelen gólt rúgott.
Carmen Mandato - Leagues Cup/MLS via Getty Images
Pintér Dániel érvénytelen gólt rúgott.
24.hu
2026. 08. 06. 10:05
Pintér Dániel érvénytelen gólt rúgott.
Carmen Mandato - Leagues Cup/MLS via Getty Images
Pintér Dániel érvénytelen gólt rúgott.
Pintér Dániel gólját nem adták meg, de az Inter Miami labdarúgócsapata így is 4-2-re nyert a mexikói Atlético San Luis ellen a Ligák Kupája alapszakaszának szerdai játéknapján.

Az amerikai utánpótlás-válogatott magyar szélső kezdőként lépett pályára olyan játékosok társaságában, mint Lionel Messi, Rodrigo de Paul, vagy Casemiro. Pintér a 25. percben kapott pazar labdát Casemirótól, amit mellel vett le, első lövését blokkolták, az ismétlést viszont belőtte. Végül sajnos les miatt elvették a találatot.

Messi viszont kétszer is betalált, a 11. és 44. percben volt eredményes, az első félidő hosszabbításában pedig gólpasszt adott. Az Inter Miami végül 4-2-re nyert, Pintér pedig 59 percet töltött a pályán.

Különös közjátéka volt a félidei szünetnek, hogy viharos időjárás miatt a tervezettnél harminc perccel később lehetett folytatni a találkozót, ám az eredményre ez nem volt nagy hatással.

Az Inter Miami 2023-ban megnyerte a Ligák Kupáját, tavaly pedig ezüstérmes lett.

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