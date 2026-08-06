Sosem látott részletességű fotók készültek a Napról

Hawaii Maui szigetén, a Haleakalā vulkán tetején működik a világ legfejlettebb napmegfigyelő eszköze, a Daniel K. Inouye Naptávcső (DKIST). A 4 méteres átmérőjű főtükrével hétszer több napfényt gyűjt be, mint bármely más teleszkóp, így olyan finom részleteket is képes megörökíteni a Nap látható felszínén, vagyis a fotoszférán, amelyek korábban láthatatlanok voltak.

Ennek használatával egy a Nature folyóiratban megjelent tanulmányban közzétett a Nap fotoszférájáról valaha készült eddigi legélesebb képeket, amelyek több, évtizedek óta fennálló rejtély megoldásához is közelebb vihetik a csillagászokat – írja a Gizmodo.

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A David Kuridze által vezetett nemzetközi kutatócsoport a felvételeken a Kelvin-Helmholtz-instabilitás (KHI) jellegzetes mintázatait azonosított. Az úgynevezett KHI akkor jön létre, amikor két eltérő sebességű közeg csúszik el egymás mellett, hullámszerű vagy spirális örvényeket képezve.

Bár a jelenség jelenlétét a Napon már régóta feltételezték, közvetlen vizuális bizonyítékot most sikerült először szerezni róla.

Az, hogy láthattuk ezeket, és végül egyértelműen bebizonyíthattuk, hogy a Kelvin-Helmholtz-instabilitásnak köszönhetőek – ez egy nagyon kielégítő és gyönyörű érzés

– jelentette ki Friedrich Wöger társszerző, a Nemzeti Napmegfigyelő Központ vezető tudósa.

Régi kérdésekre adhattak választ

A kutatók szerint ez a felfedezés segíthet megoldani néhány tudományos rejtélyt, például a korona melegedésének problémáját. Míg a Nap felszíni hőmérséklete körülbelül 5500 Celsius-fok, külső légköre – a korona – közelebb van a 2 millió Fahrenheithez, legalábbis a Princeton Plazmafizikai Laboratórium adatai szerint. Ez körülbelül 200-szoros érték. Ez azért meglepő, mert a hőmérsékletnek csökkennie kellene a forró felülettől való távolság növekedésével. A kutatók azt feltételezték, hogy a KHI hozzájárul a korona felmelegedéséhez, és ezek az új, részletes megfigyelések segíthetnek nekik alaposabban megvizsgálni ezt a kérdést.

Azt is segíthetik megmagyarázni, hogy miért olyan rövid a Nap mágneses ciklusa.

A Nap mágneses pólusai körülbelül 11 évente felcserélődnek, ami nagyon gyorsnak számít a kozmikus időskálán. Ahhoz, hogy a ciklus ilyen gyors lehessen, a Nap mágneses mezőinek nagy hatékonysággal kell képeseknek lenniük eloszlani és átszervezni magukat, de a jelenlegi modellek nem tudják megmagyarázni, hogyan történik ez. A KHI hiányzó darab lehet a kirakósban, mivel nagyon hatékonyan oszlatja el a mágneses mezőket.

Ez a felfedezés teljesen új utakat nyit meg a napfizika jelenlegi legnagyobb problémáinak és rejtélyeinek megfejtésében

– jelentette ki Kuridze.