Ellopott egy 30 ezer forintos mobiltelefont, ezért 2,5 év börtönre ítélték

Gyorsított eljárásban állították bíróság elé azt a férfit, aki Soroksáron vette el az alvó áldozata mobiltelefonját. A bíróság elsőfokon két és félév börtönre, valamint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat.

A vá lényege szerint a 41 éves férfi 2026. július 12-én délután, a XXIII. kerületi Hősök terén felfigyelt arra, ahogy a mellette lévő padon ülő férfi a fejét előre hajtva alszik, és jobb keze alatt, a padon van a mobiltelefonja. Ekkor óvatosan megközelítette az alvót, a vállát többször meg is érintette. Miután meggyőződött arról, hogy áldozata nem fog felriadni, néhány perces figyelés után elvette a telefont.

Az esetet a közterületfelügyelők a kamerákon keresztül észlelték, és azonnal értesítették a rendőrséget. A rendőrök – az időközben a zsákmányával távozó, majd a közeli HÉV-re felszálló – elkövetőt a Közvágóhíd irányába tartó szerelvényen elfogták.

A férfi az általa az egyik ülésnél eldugott, 30 ezer forint értékű mobiltelefont az intézkedő járőröknek átadta, ezzel a kifosztott férfi kára is megtérült.

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség a férfit gyorsított eljárásban bíróság elé állította, amelynek eredményeként őt a bíróság a váddal egyezően, kifosztás bűntettében bűnösnek mondta ki.

Az ügyészég indítványa alapján a bíróság 2 év 6 hónap végrehajtandó börtönre és 225 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat, és elrendelte egy korábbi, felfüggesztett büntetése végrehajtását is.

A bíróság ítélete ellen a vádlott és védője fellebbezést jelentettek be, így az nem emelkedett jogerőre.